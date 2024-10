Wie wir früher gegessen haben: Steffi Kammermeier liest in Friedberg

Essen ist nicht erst in diesen Tagen ein wichtiges Thema. Vegetarisch oder doch Fleisch und Wurst – daran scheiden sich heute oft die Geister. Was ist gesund und was macht dick? Über Essen kann man jedenfalls stundenlang debattieren, ohne dass es langweilig wird. Solche Diskussionen wurden vor 100 oder 200 Jahren gerade im ländlichen bayerischen Raum nicht geführt. Auf den Tisch kam, was Feld und Stall hergaben. Davon berichtet die Autorin Steffi Kammermeier in ihrem Buch „Was hamma gessn?“ im Club 20 in der Friedberger Schmiedgasse.

Die Münchnerin führt auch durch das Bauernjahr, stellt eine Vielzahl alter Rezepte vor und erzählt vom damaligen Alltag. Sie gibt einen Einblick in eine Welt, die es so nicht mehr gibt: in das Bayern, das vom Kirchenjahr und vom Brauchtum geprägt war, von der Landarbeit und von der Versorgung großer Hofgemeinschaften.

Autorin und Regisseurin Steffi Kammermeier stellt Buch in Friedberg vor

Aufgewachsen ist die 1959 geborene Autorin und Regisseurin am Münchner Stadtrand beim Allacher Forst – damals noch ein relativ ländliches Gebiet. So wird ihre Kindheit kurz in einem Porträt des Bayerischen Rundfunks beschrieben. Seitdem hätten sie bäuerliche Strukturen immer fasziniert, zumal ihr Vater aus einem Gutshof in der Landshuter Gegend stammt, heißt es. Eigentlich wollte sie Ärztin werden. Doch dann begann für Kammermeier ein neuer Lebensabschnitt: Sie nahm ein Studium an der Filmhochschule auf. Inzwischen ist sie seit vielen Jahren im Filmfach unterwegs.

Zu hören ist Steffi Kammermeier im Club 20, Friedbergs neuem Kulturraum unter dem Kellergewölbe der Stadtmauer, am Freitag, 15. November, ab 19 Uhr. Im Club 20 finden Kunstausstellungen, Lesungen, Konzerte und Talkveranstaltungen statt. Karten gibt es im Vorverkauf beim Patchwork Friedberg unter der Telefonnummer 0821/3193201. Weiter Informationen sind im Internet unter www.club20-friedberg.de zu finden. (AZ)