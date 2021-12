Wieder ein Unfall am Chippenham-Ring

Ein Autofahrer will in Friedberg auf den Chippenham-Ring abbiegen und muss bremsen. Das sieht der Fahrer hinter ihm zu spät und fährt ihm auf.

An der Kreuzung von Chippenham-Ring und Bressuire-Ring in Friedberg hat es am Mittwoch geknallt: Zwei Autofahrer stießen zusammen, als der Vordere verkehrsbedingt bremsen musste. Laut Polizei fuhr der 52-Jährige gegen 6.40 Uhr über den Bressuire-Ring und wollte rechts auf den Chippenham-Ring abbiegen.

Dann musste er halten und der 45-jährige Autofahrer hinter ihm erkannte dies laut Polizei nicht rechtzeitig. Er fuhr auf den anderen Wagen auf, dabei entstand ein Sachschaden von etwa 4000 Euro. (AZ)