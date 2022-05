Die neue Orgel der Stephanskirche wird eingeweiht

Beim Einweihungsgottesdienst der neuen Orgel nehmen Vertreter der Stadt Friedberg teil. Es ist auch der Abschied von Gabriele Muhr aus dem Pfarrgemeinderat.

In der voll besetzten Stephanskirche in Wiffertshausen konnte vor Kurzem Friedbergs Stadtpfarrer Steffen Brühl die neue Orgel weihen, nachdem diese vor einiger Zeit mitten im Gottesdienst zu klingen aufgehört hatte. Die neue Orgel der Firma Kisselbach aus Hessen fand gleich nach der Weihe ihre Verwendung durch die Friedberger Kirchenmusikerin Monika Trinkl-Peters, die darauf als erstes das Präludium in C von Carl Philipp Emanuel Bach erklingen ließ.

Vor einigen Wochen war es mitten im Gottesdienst in der Wiffertshauser Kirche St. Stephan plötzlich still. Die alte Orgel versagte ihren Dienst. Hinzugezogene Fachleute bescheinigten, was Kirchenpfleger Mathias Burnhauser schon ahnte: „Die Orgel war nicht mehr zu reparieren. Also machten wir uns auf die Suche nach einem Ersatzinstrument“, erzählt er rückblickend.

Einweihung der neuen Orgel in Wiffertshausen

Friedbergs Stadtpfarrei St. Jakob, zu der auch die Stephanskirche in Wiffertshausen zählt, wendete sich hierfür an den hessischen Orgelbauer Kisselbach, den sie schon von vorherigen Arbeiten an und mit der Orgel kannte. Kisselbachs Niederlassungsleiter in Augsburg, Thomas Gerlach, half gleich bei der Auswahl des passenden Instruments. „Es gibt nicht viel, das die Kraft hat, unsere menschlichen Seelen regelrecht in den Himmel zu erheben. Musik hat diese Kraft. Sie kann die Erde mit dem Himmel verbinden“, lobte Brühl vorab die neue Orgel.

Dabei begann der festliche Gottesdienst, wie auch die letzten Gottesdienste in Wiffertshausen: in Stille. Erst nachdem das Segensgebet über das neue Instrument gesprochen war, ließ die Friedberger Kirchenmusikerin Monika Trinkl-Peters die Orgel mit dem Präludium in C von Carl Philipp Emanuel Bach das erste Mal erklingen. Friedbergs zweiter Bürgermeister Richard Scharold, der die Stadt zusammen mit Stadtrat Florian Wurzer vertrat, freut sich nun für die Gottesdienstbesucherinnen und -besucher, dass diese wieder prächtige musikalische Begleitung beim Singen erhielten. „Ein Gottesdienst ohne Musik ist traurig“, so der Bürgermeister.

Für die Pfarrgemeinderatsvorsitzende Gabriele Muhr war es der letzte öffentliche Termin in dieser Funktion. Sie gehört dem neu gewählten Pfarrgemeinderat nicht mehr an, was Pfarrer Brühl ausdrücklich bedauerte. Er freue sich aber, dass sie mit einem so seltenen Ereignis wie einer Orgelweihe ihrem segensreichen Wirken für die Gemeinde einen wunderschönen Schlussakkord setzen durfte. (AZ)

