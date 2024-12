Feuerwehr in Wiffertshausen soll eine neue Fahrzeughalle bekommen

Es ist kein Geheimnis: Bei den Feuerwehren in Friedberg und den Stadtteilen sind dringend Investitionen nötig. Der Feuerwehrbedarfsplan für die Jahre 2022 bis 2027 zeigte schon vor einiger Zeit auf, dass sowohl bei der Stützpunktfeuerwehr in Friedberg am Volksfestplatz als auch bei den Feuerwehrhäusern in Bachern, Rohrbach, Stätzling, Wiffertshausen und Wulfertshausen erheblicher Handlungsbedarf besteht. Am Volksfestplatz sollen im kommenden Jahr die ersten Arbeiten starten: Als erster Abschnitt beginnen die Arbeiten mit der Sanierung und Anpassung des Innenhofs. Doch auch in der kleinsten Stadtteilfeuerwehr in Wiffertshausen soll kurzfristig etwas passieren.

Marina Wagenpfeil Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Feuerwehr Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wiffertshausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis