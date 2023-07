Wir suchen das schönste Altstadtfest-Foto 2023

170.000 Menschen besuchen die Friedberger Zeit. Mittwochabend soll die Ludwigstraße wieder frei sein. Unsere Redaktion startet eine neue Leseraktion.

Für zwei junge Friedbergerinnen war der Abschlussabend der "Friedberger Zeit" besonders schön. Alina Krause und Theresa Weighardt hatten mit großem Abstand die Online-Abstimmung "Wer hat das schönste Gewand auf der Friedberger Zeit?" gewonnen. Über 1360 Stimmen entfielen auf die beiden. Die Altstadtfest-Musikerinnen erhielten dafür einen Essensgutschein für das Gasthaus Zieglerbräu. Und schon winkt der nächste Gewinn: Unsere Redaktion sucht das schönste Foto vom Friedberger Altstadtfest 2023.

Wer bei unserer Online-Abstimmung mitmachen möchte, sollte uns sein Foto bitte bis Mittwoch, 19. Juli, zuschicken an die Adresse redaktion@friedberger-allgemeine.de, Stichwort: Altstadtfest-Fotowettbewerb. Bitte den Namen des Fotografen angeben und vorher abklären, dass die Abgebildeten mit einer Veröffentlichung print und online einverstanden sind. Das Online-Voting startet am Donnerstag. Als Preis gibt es dieses Mal einen Gutschein über 50 Euro für den Landgasthof Lindermayr.

Lichter leuchten, Tränen fließen: Fackelzug beendet das Altstadtfest

Während die einen in Erinnerungen schwelgen, packen die anderen an: Die Abbauarbeiten auf dem Marienplatz und in der Ludwigstraße starteten Montagmorgen und kommen gut voran. Laut Frank Büschel von der Stadt Friedberg soll die Ludwigstraße bis Mittwochabend frei sein, sodass ab Donnerstag auch die AVV-Busse wieder regulär fahren können. Der Wochenmarkt wird diese Woche allerdings aller Voraussicht nach noch auf dem Volksfestplatz stattfinden.

170.000 Menschen besuchten das Fest – das ist laut Büschel kein Rekord, aber eine erfreulich hohe Zahl. Von Aktiven, Handwerkern und Wirtsleuten habe er positive Rückmeldungen erhalten. Beschwerden, auch von Anwohnenden, gingen bei ihm nicht ein.

170.000 Besucher beim Friedberger Altstadtfest 2023

Bürgermeister Roland Eichmann lobte in seiner Abschlussrede: "Es war ein Fest für alle Sinne – für die Seele wie für den Leib." Er dankte allen Beteiligten, vor allem Veranstaltungsleiter Büschel und Organisatorin Christine Greinbold sowie den Rettungskräften, die in der Sturmnacht im Einsatz waren. Es habe sich gezeigt, dass das Sicherheitskonzept trage und Standbetreiber, Gastronomen und Besucher zum allergrößten Teil den Einsatz unterstützen.

Positive Resonanz erhielten laut Büschel die neuen Angebote, etwa der vegane Stand "Goldene Rübe" und der Stemmerhof, den die Musikergilde bespielte. Diese organisierte auch ein Angebot für Kinder. Und gerade das Familienprogramm, das auch in anderen Bereichen ausgeweitet wurde – zum Beispiel durch die "Spielende Zunft aus Ottmaringen" am Eisenberg –, kam besonders gut an.

Das Müllaufkommen beim Friedberger Altstadtfest nahm zu, Mülltonnen quollen teilweise über.

Ebenfalls gut angenommen wurden die Trinkwasserbrunnen. Einige Friedbergerinnen und Friedberger wünschen sich auch außerhalb der Festzeit mehr Wasserstellen als die aktuell einzige am Marienbrunnen – eine Anregung, die Büschel namens der Stadtverwaltung aufnimmt.

Der Bauhof ist nicht nur beim Auf- und Abbau im Einsatz, sondern leistete auch während des Festes viele gute Dienste. So wurden jeden Morgen die Straßen gereinigt und Mülltüten der Standbetreiber entsorgt. Auch die Mülleimer in der Altstadt wurden regelmäßig geleert, trotzdem stachen immer wieder überquellende Tonnen ins Auge. Der Veranstaltungsleiter erklärt das damit, dass mehr Essen "auf die Hand" angeboten wurde. Dies sei teils auf Besucherwünsche zurückzuführen, teils Reaktion auf die reduzierte Platzzahl. Dem Trend könne sich die Stadt nicht entgegenstellen, werde aber beim nächsten Fest Vorkehrungen gegen das Müllproblem treffen.

Überhaupt, das nächste Fest: Damit die "Friedberger Zeit" wieder in ihren gewohnten Rhythmus kommt und nicht mit anderen Historienveranstaltungen kollidiert, findet sie schon in zwei Jahren statt. 2025 wird es Anfang Juli wieder heißen: "Habe die Ehre!"