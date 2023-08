Wird die Friedberger Zeit immaterielles Kulturerbe?

Der Landtagsabgeordnete der Freien Wähler, Fabian Mehring, will sich für die Aufnahme des Altstadtfests ins bayerische Landesverzeichnis einsetzen.

Die Friedberger Zeit soll in das Landesverzeichnis des immateriellen Kulturerbes in Bayern aufgenommen werden. Dafür wirbt der Parlamentarische Geschäftsführer der Fraktion der Freien Wähler im Landtag, Fabian Mehring. Wie Mehring erklärt, listet das bayerische Landesverzeichnis des immateriellen Kulturerbes per Definition lebendige Traditionen auf, die einer Gemeinschaft ein Gefühl der Identität und Kontinuität vermitteln. Dazu zählen beispielsweise Tanz, Theater, Musik, Bräuche, Feste, überliefertes Wissen und traditionelle Handwerkstechniken. "Vieles davon findet auf dem Friedberger Altstadtfest zusammen", findet Parlamentarier Mehring.

Das bayerische Landesverzeichnis enthält derzeit 69 Einträge. Darunter etwa das Augsburger Friedensfest oder die Fürther Michaeliskirchweih. Zuletzt, so Mehring, sei das traditionsreiche Nördlinger Stabenfest in die hochkarätige Liste aufgenommen worden. Das bayerische Landesverzeichnis orientiert sich dabei laut Mehring am Übereinkommen zur Erhaltung des immateriellen Kulturerbes, das 2003 von der Unesco verabschiedet wurde und dem Deutschland 2013 beigetreten ist.

Verantwortlich für die bayerische Liste, aus der die Landesregierung anschließend Vorschläge für die Aufnahme in das bundesweite Register macht, zeichnet das Finanz- und Heimatministerium. Bewerben kann man sich dort laut Mehring alle drei Jahre. "Die aktuelle Bewerbungsfrist endet am 31. Oktober", so Mehring, der hierauf auch Friedbergs Bürgermeister Roland Eichmann aufmerksam gemacht hat und auf eine entsprechende Bewerbungsinitiative aus Friedberg hofft. "Das wäre eine tolle Sache und großartige Wertschätzung für die unzähligen Menschen, die sich im Ehrenamt für die Friedberger Zeit einbringen", findet Mehring.

170.000 Besucher insgesamt zählte Veranstaltungsleiter Frank Büschel für die Festtage. Das ist kein Rekord, liegt aber weit über den Zahlen von 2019. Auch Aktive, Wirte und Handwerker lobten unisono die diesjährige Friedberger Zeit. Von Krieg und Inflation haben sich die vielen Besucherinnen und Besucher offenbar nicht abschrecken lassen. Die Polizei in Friedberg berichtet derweil von einem friedlichen Fest. Es habe keine Einsätze gegeben, teilte sie auf Anfrage mit.

Abgeordneter Mehring hat eine Beziehung zu Friedberg

Mehring hat eine besondere Verbindung zu Friedberg. "Meine Frau Franziska ist von hier und hat am Marienplatz über der Stadtmauer gewohnt", erklärt der FW-Politiker. Das historische Altstadtfest ist für den Landtagsabgeordneten deshalb schon lange ein "ganz besonderes Juwel unter den Festen unserer Heimat, auf das die ganze Region sich lange im Voraus freut".

Bei einer Abstimmung der Augsburger Allgemeinen über die schönsten Sommerfeste in der Region wählten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Friedberger Zeit auf den dritten Rang, weit vor den Augsburger Sommernächten und dem Neuburger Schloßfest. Aktive, die beim Altstadtfest dabei sind, freuten sich über die Anerkennung. (AZ)