Friedberg

vor 17 Min.

Wird die umstrittene Verkehrsinsel versetzt?

Die Querungshilfe in der Pater-Franz-Reinisch-Straße in Friedberg.

Plus Die Querungshilfe an der Pater-Franz-Reinisch-Straße in Friedberg sorgt bei Autofahrern für Verwirrung, Anwohner kritisieren sie. Warum sie trotzdem als Erfolg gilt.

Von Ute Krogull

Eine Querungshilfe, die kaum jemand benutzt: Menschen aus der Nachbarschaft bezweifeln den Sinn der provisorischen Verkehrsinsel an der Pater-Franz-Reinisch-Straße. Auch Auto- und Busfahrer irritiert sie. Manche fuhren verwirrt links statt rechts an ihr vorbei. Die Stadtverwaltung sieht sie trotzdem als erfolgreiches Experiment, denkt allerdings über eine Versetzung nach.

