Wird dieser Radweg im Winter zur Gefahrenstelle in Friedberg?

Plus Aufwendig wurde im Sommer die Münchner Straße am Friedberger Industriegebiet saniert. Darunter hat allerdings der parallel verlaufende Radweg gelitten.

Rudolf Gamperling aus Rederzhausen fährt fast täglich mit dem Fahrrad am Industriegebiet im Süden Friedbergs vorbei. Autos rollen seit Fertigstellung der Baustelle auf der Münchner Straße über eine neue, glatte Asphaltdecke. Wenn es geregnet hat, führt für Gamperling und sein Zweirad allerdings kein Weg an einer großen Pfütze vorbei - noch Stunden nach dem Regenfall. Bisher kam es zu keinen Unfällen. Dass sich das im Winter ändert, ist seine Sorge. Wie das Problem behoben werden soll, ist unklar.