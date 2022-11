Wird ein privater Investor das neue Jugendzentrum bauen?

Plus Friedberg muss auf Geld und Personalaufwand achten. Daher wird ein ungewöhnliches Modell geprüft. Außerdem werden die ursprünglichen Pläne abgespeckt.

Die Einnahmen werden weniger, die Kosten steigen: In diesen Zeiten prüft die Stadt Friedberg, wie sie ihren Aufgaben noch gerecht werden kann. Daher diskutierte der Sozialausschuss des Friedberger Stadtrates, ob das Jugendzentrum ein privater Investor bauen könnte. Es sind noch einige Fragen in diesem Zusammenhang offen - unter anderem, ob dann Fördermittel verloren gehen würden.