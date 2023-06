Friedberg

vor 28 Min.

Wirte müssen reduzieren: Weniger Gastro-Plätze beim Altstadtfest

Plus Bei der "Friedberger Zeit" 2023 gibt es 500 Sitzplätze weniger. Allerdings gibt es einen Plan B, falls sie nicht ausreichen.

Von Ute Krogull, Bill Titze

In den Nebenstraßen der Innenstadt laufen gerade die ersten Vorbereitungen für das Altstadtfest an. Nach der Fête de la Musique, die am Mittwoch über die Bühne geht, geht es dann so richtig los. Derweil kursieren einmal mehr Gerüchte über das liebste Fest der Friedbergerinnen und Friedberger: Es gebe nur die Hälfte bis zwei Drittel der bisherigen Sitzplätze, hieß es zuletzt. Diesen Aussagen widersprach Kulturamtsleiter Frank Büschel in der Kulturausschusssitzung. Reduziert wird allerdings.

Laut Büschel gab es bislang 2900 Plätze in der Gastro, nun seien es 2400. Das liege daran, dass drei Wirtschaften (Gambrinus-Keller, Metzgerei Kaindl und Sportgaststätte Ottmaring) abgesagt hätten, Kaindl "schweren Herzens", wie Büschel betonte. Neu dabei ist dafür ein veganer Stand, den junge Friedberger betreiben, in Kombination mit der Mini-Brauerei Rotes Pony.

