Witwe des Malers Rudolf Rauch schenkt ein Werk dem Museum

Rudolf Rauch war ein künstlerisch begabter Mensch. Viele seiner Werke zeigen Motive aus seiner Heimatstadt Friedberg. Nun trennte sich seine Witwe schweren Herzens von einem Bild.

Auf Vermittlung des Heimatvereins Friedberg übergab die Witwe Erna Rauch ein künstlerisches Werk ihres verstorbenen Mannes an die Leiterin des Museums in Friedberg, Alice Arnold-Becker. Einst hatte der künstlerisch äußerst begabte Mann den im Tal (früher wurde diese Straße Im Thal genannt) stehenden Pumpbrunnen, umrahmt von den umliegenden Häusern, großformatig mit Bleistift gezeichnet. Eigens ließ Rudolf Rauch seinerzeit für die große Zeichnung einen Rahmen anfertigen.

Arnold-Becker freute sich, dass die Arbeit des bescheidenen Künstlers nun dem Museum zur Verfügung gestellt wird, vor allem weil ein Friedberger eine Stadtszene von einst, sozusagen ein kleines Stückchen Stadtgeschichte, festgehalten hat. Und sie findet es wichtig, auch Arbeiten bisher unbekannter Friedberger Künstler, die im Verborgenen wirken und ihr Können nicht groß zur Schau stellen, für die Nachwelt zu erhalten.

Rudolf Rauch aus Friedberg malte von Kindheit an

Der Friedberger Rudolf Rauch (1935 bis 2012) zeichnete und malte bereits als Kind sehr gerne. Schon in der Schule bekam er für sein Friedberger Wappenwerk eine Auszeichnung. So ist es nicht verwunderlich, dass er eine Malerlehre antrat, um schließlich als Maler sein Geld zu verdienen. Wäre er vielleicht ein über Friedberg hinaus bekannter Künstler geworden, wenn er in seinem Genre hätte studieren dürfen? Doch es war das Geld nicht da, das ihm eine weiterführende Ausbildung an einer Kunstakademie ermöglicht hätte.

Das Malen, das Zeichnen, das Verschönern der eigenen Wohnung in der Frühlingstraße 19, das war ein Hobby von Rudolf Rauch. Seine Frau, die letzte Bewohnerin der Frühlingsstraße 19, ist nun in eine neue, sehr schöne Wohnung der Baugenossenschaft umgezogen. Wegen des Zuschnitts ihres neuen Zuhauses konnte sie nicht alle ihre Möbel unterbringen. Auch das Bild war zu groß. So freut sie sich, dass das Werk ihres Mannes für die Nachwelt erhalten und gesichert bleibt.

