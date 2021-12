Wohin mit dem Friedberger Jugendzentrum?

Plus Das Friedberger Baureferat hat sechs Standorte für ein neues Juze untersucht. Über die Favoriten gehen die Meinungen im Stadtrat auseinander. Viiele Fragen sind noch ungeklärt.

Den Jugendlichen fehlen in Friedberg eigene Treffpunkte. Das geht aus der Umfrage der Stadtverwaltung unter jungen Leuten zwischen 12 und 27 Jahren hervor. Das bestehende Jugendzentrum an der Aichacher Straße ist klein und nicht mehr zeitgemäß. Wo Platz für ein neues Jugendzentrum ist, wurde mit einer Standortanalyse untersucht, mit deren Ergebnissen sich jetzt der Stadtrat beschäftigte.