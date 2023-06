Friedberg

06:00 Uhr

Wohnprojekt für Senioren: Bewohner genießen ihr Prälat-Alberstötter-Haus

Plus Das moderne Haus in der Friedberger Stadtmitte wurde am Samstag feierlich eingeweiht.

Von Sabine Roth

Mitten in Friedberg sind 19 barrierefreie Wohnungen für Seniorinnen und Senioren ab 60 Jahren bestanden. Das Bauvorhaben des Kinderheimvereins war kein leichtes Unterfangen, umso größer war die Freude bei der feierlichen Einweihung am Samstag. Die Ehepaare Weigl und Mayr haben je eine der begehrten Wohnungen ergattert. Sie berichten, wie es sich dort lebt.

Der Kinderheimverein ist stolz auf das Haus inklusive Tiefgarage in der Innenstadt, in dessen Erdgeschoss ein Notar eingezogen ist. Das Projekt war nicht einfach; Umstände wie Corona und der Ukraine-Krieg verzögerten die Bauarbeiten.

