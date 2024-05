Wohnungen für 430 Menschen: Plan für Areal der Pallotti-Schule

Plus Bei einem Informationsabend wird der Sieger des Planungswettbewerbs vorgestellt. Die Bebauung ist nicht so dicht wie befürchtet. Trotzdem gibt es Kritik.

Große Höfe, möglichst viel Grün, schlichte Fassaden: Um auszuloten, wie das Areal der Vinzenz-Pallotti-Schule am besten bebaut werden kann, hat der Landkreis als Eigentümer einen städtebaulichen Realisierungswettbewerb ausgelobt. Im Rahmen eines Infoabends wurden die Sieger vorgestellt. Doch Bürgerinnen und Bürger übten Kritik.

Neubaugebiet in Friedberg mit viel Grün

Das Preisgericht, bestehend aus Vertreterinnen und Vertretern des Landkreises, der Landkreis-Wohnbau GmbH, der Stadt Friedberg sowie externen Städteplanern und Architekten, wählte aus 13 Arbeiten drei Sieger und eine Anerkennung aus. Aus dem Siegermodell soll die Vorlage für den Bebauungsplan entstehen.