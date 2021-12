Wohnungsmangel im Wittelsbacher Land fordert die Kartei der Not

2021 liegen die ausgezahlten Gelder im Raum Friedberg deutlich über dem Niveau des Vorjahres. Dazu tragen erschütternde Einzelschicksale bei, aber auch ein anderes Thema spielt eine wichtige Rolle.

Teure Grundstücke, hohe Mieten - Wohnraum in und um Friedberg ist für Menschen mit geringem Einkommen zum Luxusgut geworden. Das erlebt auch die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung. In fast einem Viertel aller Fälle, in denen Hilfsgelder an Bedürftige flossen, ging es im zu Ende gehenden Jahr um das Thema Wohnen. Unter dem Strich war das Hilfswerk stärker gefordert als noch 2020.

Seit 1965 hilft die Kartei der Not unverschuldet in Not geratenen Menschen in der Region. Möglich wird dies durch viele Aktionen und Spenden unserer Leserinnen und Leser. So stiftet der Lions Club Friedberg jedes Jahr Geld aus dem Erlös seines Adventskalenders für das Hilfswerk. Der Meringer Schlosserwirt veranstaltete nach Umbau und Renovierung eine Tombola zugunsten der Kartei der Not. Und kurz vor Weihnachten verkauften die Kunstspechte im Divano ihre Bilder für den guten Zweck. Über 600 Einzelspenden gingen im Laufe des Jahres aus dem Gebiet der Friedberger Allgemeinen ein.

Der neue Schlosserwirt in Mering unterstützte die Kartei der Not mit einer Eröffnungstombola. Foto: Maria Bader-Krätschmer (Archivbild)

"Beim Spendenaufkommen war auch in diesem Jahr wieder der Ausfall zahlreicher Benefizaktionen, die von Besuchern und Teilnehmern leben, spürbar", berichtet Arnd Hansen, Geschäftsführer der Kartei der Not. Ganz viele Turniere, Konzerte, Märkte und Aufführungen mussten nach seinen Worten zwar abgesagt werden: "Dennoch wurden kreative und tolle Ideen schnellstmöglich entwickelt, sobald es die Corona-Entwicklungen zuließen."

Und das Geld wird dringend gebraucht. Im Verbreitungsgebiet der Friedberger Allgemeinen konnten im Jahr 2021 bislang 51 Hilfeanfragen unterstützt werden. Insgesamt half die Kartei der Not dort mit fast 45.000 Euro. Die Anfragen kamen in 29 Fällen aus Familien und 22 Mal von sozialen Einrichtungen.

Die Kartei der Not half bei Schicksalsschlägen in Friedberg und Mering

Eine Windhose verwüstete Ende Juni die Friedberger Siedlung Obermoos. Die Kartei der Not leistete schnelle und unbürokratische Hilfe. Foto: Marlene Volkmann (Archivbild)

Besondere Schicksalsschläge machten auch Schlagzeilen: Ende Juni fegte eine Windhose über den Friedberger Ortsteil Obermoos hinweg, beschädigte Wohngebäude und Wohnwagen einer Schaustellerfamilie, die durch Pandemie und Lockdown ohnehin schon wirtschaftlich gebeutelt war. Noch schlimmer traf es kurz darauf eine Familie in Mering: Ein Brand zerstörte nicht nur ihr Zuhause, sondern kostete auch einem 66-jährigen Mann und dessen 89-jähriger Mutter das Leben. In beiden Fällen leistete die Kartei der Not schnelle und unbürokratische Hilfe.

Doch es sind nicht nur solche spektakulären Fälle, in denen die Stiftung den Opfern zur Seite steht. "Schwerpunkt unserer Hilfen im letzten Jahr waren die Heimkinder", berichtet Geschäftsführer Hansen: "51 Kindern, die ohne Eltern aufwachsen, konnten zwischen den Corona-Wellen mit unserer Hilfe in Freizeitmaßnahmen eine Auszeit nehmen und unbeschwert miteinander Spaß haben, was gerade wegen der zahlreichen Kontaktbeschränkungen extrem wichtig war." Einem Heimkind gab die Kartei der Not Starthilfe ins eigene Leben und half bei der Erstausstattung der ersten eigenen kleinen Wohnung.

22 Pflegebedürftigen, die auf ein von der Sozialhilfe finanziertes Heim angewiesen sind und dort nur ein Taschengeld bekommen, wurde mit einer Weihnachtsbeihilfe eine kleine Freude zum Fest bereitet. Für Menschen mit Behinderung gab es Unterstützung bei einem gemeinsamen Ausflug oder Zoobesuch. Auch an den Kosten von Medikamenten, Therapien und Hilfsmitteln beteiligte sich die Kartei der Not in zehn Fällen.

Hilfebedarf beim Wohnen im Wittelsbacher Land: Wenn das Geld für die Miete fehlt

Oft drehte sich auch dieses Jahr der Hilfebedarf um das Wohnen. So half die Stiftung elfmal bei Energie- und Nebenkosten sowie Mietzahlungen, um zu verhindern, dass Menschen ihre Wohnung verlieren oder ohne Strom und Heizung sind. " Corona hat diese Notlagen oftmals befeuert, da durch Kurzarbeit oder einen verlorenen Job beispielsweise die Miete oder der Strom nicht mehr bezahlt werden konnte. Oft war auch die Hilfe bei der Einrichtung wie Kochmöglichkeit, Kühlschrank, Herd oder ein Bett mit Matratze nötig", berichtet Arnd Hansen.

Corona und Kurzarbeit brachten Menschen in finanzielle Schwierigkeiten. Foto: Jens Büttner, dpa (Symbolbild)

Dazu arbeitet die Kartei der Not eng mit zahlreichen sozialen Organisationen vor Ort zusammen, die oft mit der persönlichen Situation der Betroffenen vertraut sind. Aber auch die Lokalredaktionen der Augsburger Allgemeinen und ihrer Heimatzeitungen nutzen den direkten Draht und machen auf Notfälle aufmerksam. Um die schlimmsten Folgen zu mindern, fließt dann Unterstützung oft binnen weniger Tage.

Leserhilfswerk Kartei der Not lässt Menschen nicht alleine

"Mit unseren Hilfen zeigen wir Menschen in Not, dass sie nicht alleine gelassen werden. Und das ist gerade in dieser schwierigen Zeit ein ganz wichtiges und besonderes Signal der Solidarität. Wir sind sehr dankbar über den Zusammenhalt hier in der Region und die Solidarität für Menschen in unverschuldeten Notlagen", so Hansen.

Zuwendungen an die Kartei der Not sind möglich auf das Konto 2030 bei der Stadtsparkasse Augsburg, IBAN DE97 7205 0000 0000 0020 30. Bitte geben Sie auf dem Überweisungsträger Ihre Adresse an, um eine Spendenquittung zur Vorlage beim Finanzamt zu erhalten.