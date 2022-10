Workshops im Wittelsbacher Schloss lassen die Kreativität hochleben

Plus Zusammen mit Designerin Michèle Greiner, der Vhs und dem Bastelkiosk bietet Museumspädagogin Mariella Hosp Workshops vom Linolschnitt bis zur Kalligrafie.

Daniela Scholz schwärmt: „Ich wollte das schon immer mal ausprobieren“, sagt die 42-jährige Augsburgerin und greift nach ihrer Linolplatte und dem Schnitzmesser. Kerstin Lidl, die ebenfalls aus der Fuggerstadt ins Museum im Wittelsbacher Schloss gekommen ist, schiebt die Walze samt Farbe beiseite und bewundert ihren selbst gestalteten Linoldruck, auf dem eine Qualle zu sehen ist. Die beiden sind zwei von den acht Teilnehmerinnen des Workshops „Linoldruck“. Seit diesem Jahr finden im Museum im Wittelsbacher Schloss Kreativ-Workshops statt und begeistern die Besucherinnen und Besucher.