Würstchenverkauf in Friedberg hilft Menschen in Not

Der Karitative Christkindlmarkt muss auch heuer pandemiebedingt ausfallen. Stattdessen gibt es auf dem Wochenmarkt Bratwürste und Punsch für den guten Zweck.

Um den Stand am Friedberger Wochenmarkt liegt der Duft gebratener Würstchen in der Luft, aus Lautsprechern schallt ein Weihnachtsklassiker nach dem anderen und bereits am Vormittag bildet sich eine Schlange an Hungrigen, die etwas Gutes tun wollen. Denn auch in diesem Jahr gibt es wieder einen Bratwurstverkauf am Wochenmarkt des Friedberger Marienplatzes, um die Hilfsprojekte des Karitativen Christkindlmarktes zu unterstützen, der auch heuer wieder ausfallen muss.

Im vergangenen Jahr hatte der Gastronom Stefan Fuß wegen des Lockdowns auf einmal mehr Zeit als sonst in der Weihnachtszeit übrig. Deshalb dachte sich der Besitzer des Goldenen Stern in Rohrbach, dass man in der gewonnen Zeit auch etwas Gutes tun könne. So entstand die Idee des vorweihnachtlichen Bratwurstverkaufs. Zusammen mit Martha Reißner, einer der Organisatorinnen des Karitativen Christkindlmarkts, und seinem Mitarbeiter Thomas Schäffler fand die Aktion dieses Jahr bereits zum zweiten Mal statt. Mit den Einnahmen werden Hilfsprojekte in Tansania und Indien unterstützt.

Mehrere Unternehmen aus der Region unterstützen den Verkauf

Die Idee der Würstelbude habe sich Stefan Fuß einfach angeboten, besonders weil es für den Gastronom ein leicht umsetzbares Projekt war. "Bratwurstsemmeln und heißer Punsch sind eben ein Genuss, den man mit der kalten Jahreszeit verbindet", erklärt Stefan Fuß. Besonders in so guter Qualität könne da niemand widerstehen, die Lebensmittel stammten nämlich alle von Unternehmen aus der Region.

Die Würstchen kamen von der Friedberger Metzgerei Körner, die Semmeln steuerte Bäcker Scharold bei und der Punsch wurde vom Dasinger Getränkemarkt Kunzmann bereitgestellt. Neben der Verpflegung mit Weihnachtsmarktatmosphäre gab es an dem Stand auch bunte Tücher, sogenannte Bandanas, von der Friedbergerin Carla Brobst zu kaufen.

Bereits am Vormittag wurde die Verkaufsbude rege besucht und die drei Betreiber freuten sich über großzügige Gäste, sodass die Hoffnung groß war, die 400 Bratwurstsemmeln schon bald alle verkauft zu haben.

Spenden: Wer die Hilfsprojekte unterstützen will, kann unter der IBAN DE 82 720 500000 240591982 an den Förderverein für karitative Aufgaben des Verkehrsvereins Friedberg e. V spenden.