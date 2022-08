Wuffelpuffel-Graffiti bekommt Platz vor der alten Baywa in Friedberg

Mista Sed schuf am Friedensfest-Tag ein Werk vor der Jakobskirche. Jetzt hat es einen festen Platz in Friedberg erhalten.

"Wuffelpuffelz" nennt der Graffiti-Künstler Robert Kempe alias Mista Sed die kleinen Wesen, die er seit einigen Jahren auf Leinwände und (legal) auf Mauern sprüht. Ein solches Werk schuf er in Friedberg im Rahmen der Aktionen zum Augsburger Friedensfest live vor der Jakobskirche. Nun hängt es an der Gabionenwand vor dem früheren Baywa-Gebäude am Steirer Berg.

Graffiti von Mista Sed sind in ganz Deutschland zu sehen

Mit seinen Wuffelpuffelz ist Mista Sed sehr erfolgreich, er verkauft sie in ganz Deutschland, auch als "Sondereditionen" für Fußballfans. "Ich wollte gerne eine Figur mit Wiedererkennungswert, die aber kein Fließbandprodukt ist", sagt er. Die Arten reichen vom Minimaus-Wuffelpuffelz über das Hiphop-Wuffelpuffelz bis hin zur Wuffelpuffeline.

Renate Mayer, Geschäftsführerin des Friedberger Aktiv-Rings, berichtet, die Idee zu der Live-Performance habe Michael Schmitz von Kini-Hören gehabt. Schnell habe dann auch der Platz festgestanden. Vor fast 20 Jahren wurden an der Stelle ein Graffiti befestigt, von denen eines schon seit längerer Zeit nicht mehr erkennbar war. Mayer bedankt sich bei Kulturamtsleiter Frank Büschel für die Freigabe der Wand und die Firma Segmüller, die die Aktion unterstützte und trotz Lieferengpässen Wände dafür beschaffen konnte. (kru)