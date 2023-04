10.000 Euro Schaden bei Unfall

Hoher Schaden, aber keine Verletzten: So ging ein Unfall in Friedberg-Wulfertshausen aus.

10.000 Euro Schadenshöhe meldet die Polizei Friedberg von einem Unfall in Wulfertshausen am Samstag. Dort war um 22.30 Uhr ein 20-jähriger Fahrzeugführer auf der Unterzeller Straße Richtung Westen unterwegs und wollte nach links in die Wulferichstraße einbiegen. Dabei übersah er den Wagen einer 22-Jährigen, welche auf der Wulferichstraße in südliche Fahrtrichtung fuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Verletzt wurde niemand. (AZ)