Beim CSU-Neujahrsempfang in Friedberg bleibt kein Platz frei

Plus Landwirte, Krieg, politische Reibereien: Die Rede von Europaabgeordnetem Manfred Weber lockt zahlreiche Gäste zum Neujahrsempfang der CSU in Friedberg.

Eine flammende Re­de hat Manfred Weber, Spitzen­kandidat zur Europawahl in diesem Jahr, auf dem Neujahrsempfang der Landkreis-CSU und des CSU-Stadtverbandes Friedberg gehalten. Der Einladung von Landtagsabgeord­ne­tem Peter Tomaschko und Manfred Losinger waren so viele Leute ge­folgt, dass im Wulfertshauser Pfarr­saal nicht mal mehr ein Stehplatz frei war. Die Gäste aus Politik, Wirt­schaft und Gesellschaft, sowie zahl­reiche interessierte Bürgerinnen und Bürger lauschten Manfred Webers Ausführungen gebannt.

„Vieles ist in Unordnung“, begann Weber und stellte sich gleich hinter die protestierenden Landwirte. Er lobte deren Stil und Respekt. Die CSU stehe voll hinter den Bauern, da ihre Anliegen alle gerechtfertigt seien. Sie produzierten gesunde Nah­rungsmittel und müssten sie auch auf dem europäischen Markt verkaufen können. Mit den „Ampeln“ in Berlin und Brüssel ging er hart ins Gericht. „Wir brauchen eine pragma­ti­sche Politik, keine ideologische.“ Als Beispiel nannte er die Entschei­dung, Holz nicht mehr als regene­ra­tive Energie einzustufen: „Wenn das Holz im Wald verrottet, setzt es ge­nauso viel CO2 frei wie beim Ver­brennen, allerdings ohne Energie­gewinnung.“