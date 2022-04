Das Festival Reggae in Wulf 2022 findet doch statt

Nach dem Ende der strikten Corona-Regeln hat sich der Verein Wulf United entschieden, doch ein Festival in Friedberg-Wulfertshausen zu organisieren. Das ist geplant.

Gute Nachrichten für alle Fans von Reggae in Wulf: Es findet in diesem Sommer doch statt. Am Donnerstagabend fiel die endgültige Entscheidung, diesen Sommer ein Festival in Wulfertshausen zu veranstalten. Termin ist am Freitag und Samstag, 29. und 30. Juli - also wie immer zum Start in die Sommerferien. Doch sonst ist manches anders als (zuletzt) gewohnt.

Florian Dreher erläutert als Sprecher von Wulf United, wie es zu der Entscheidung kam. Im Februar hatte das Organisationsteam sich tendenziell eher gegen das Festival entschieden. Zu diesem Zeitpunkt galt die 2G-Regel, und es war nicht absehbar, wie die Vorschriften im Juli sein würden. Man wollte aber nicht einen Teil der Gesellschaft ausgrenzen. Denn das widerspreche den Grundgedanken des Festivals - Offenheit, Freiheit und Gemeinschaft. Schon damals versprachen die Organisatoren aber, sich die Sache noch einmal zu überlegen, wenn die Politik Lockerungen zulässt. Das war nun der Fall.

50 Bilder Reggae wird in Wulfertshausen zum Lebensgefühl Foto: Oliver Wolff

Das bedeutet: Reggae in Wulf 2022 wird stattfinden, wenn auch nicht in denselben Dimensionen wie in den vergangenen Jahren. Statt mit 3000 Besucherinnen und Besuchern pro Abend kalkuliert das Team mit 1000. Das sieht der Verein als guten Wiedereinstieg in die Kultveranstaltung, die sowohl in der Szene deutschlandweit einen guten Namen hat, als auch in der Region als familiäres Fest beliebt ist.

Bereits vor Ostern gab es erste Überlegungen. "Wir wollten das Festival gerne wieder veranstalten, für uns selber, aber auch für die Leute aus der Gegend, für Zusammenhalt und Gemeinschaft", erklärt Dreher. Und er gewinnt dem reduzierten Konzept durchaus einen gewissen Charme ab: Es gehe wieder 'back to the roots'" - zurück zu den kleinen Anfängen, als Reggae in Wulf ins Leben gerufen wurde, um die Fußballabteilung des SV Wulfertshausen zu unterstützen.

Die Vorbereitungen für das Festival Reggae in Wulf 2022 laufen schon

Mit den Jahren wurde die Veranstaltung dann immer größer und professioneller, bekannte Bands aus ganz Deutschland und Europa, den USA und Jamaika traten auf. Im Sommer 2022 werden die ganz großen Namen vermutlich fehlen, allein schon deshalb, weil es gerade einmal drei Monate Vorlaufzeit sind. Doch mit DJs - vor allem am Freitagabend - sowie einem Mix aus Soundsystem und Live-Acts am Samstag wird trotzdem für Reggae-Vibes gesorgt.

Lesen Sie dazu auch

Das Gelände auf den Wiesen an der Ach wird ebenfalls kleiner als sonst. Die große Bühne mit dem "Sandstrand" davor fällt wohl heuer weg. Dafür wird, auch um wetterunabhängiger zu sein, ein Zelt mit Bühne aufgestellt. Verkaufsstände, Line-up, Ticketing, Sicherheit: An all dem arbeitet das Orgateam bereits mit Hochdruck, vor allem soll der Vorverkauf bald starten.

Reggae in Wulf 2022 bei Friedberg: Vorverkauf soll bald starten

Eines darf aber auch dieses Jahr nicht fehlen: der Zeltplatz. Reggae in Wulf lockte, gerade weil es klein, aber gut besetzt war, immer auch Reggae-Fans aus ganz Deutschland an. Aber auch für manche Besucher und Besucherinnen aus der näheren Umgebung gehört das Zelten zum Festival-Erlebnis dazu.