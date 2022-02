Friedberg-Wulfertshausen

Kann das Festival "Reggae in Wulf" 2022 doch noch stattfinden?

Plus Unter den aktuellen 2G-Vorschriften wollen die Verantwortlichen das Wulfertshauser Festival nicht veranstalten. Daran gibt es Kritik. Doch seit Mittwoch besteht Hoffnung.

Von Sebastian Richly

Lange Zeit war es ruhig um das Musikfestival "Reggae in Wulf" in Wulfertshausen. Mit einer Nachricht auf Facebook regten die Veranstalter nun eine Diskussion an. Unter den aktuellen Corona-Regelungen wird es 2022 kein Festival geben. Kann die Entscheidung der Ministerpräsidentenkonferenz von Mittwoch daran etwas ändern?

