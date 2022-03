Unbekannter schlägt Schaukasten ein

In einem Fall von Sachbeschädigung ermittelt die Friedberger Polizei in Wulfertshausen.

In den frühen Morgenstunden, gegen 5.50 Uhr, hat am Samstag ein Unbekannter die Glasscheibe eines Schaukastens in der Radegundisstraße in Wulfertshausen eingeschlagen.

Polizei schätzt Schaden in Wulfertshausen auf 200 Euro

Der Schaden beläuft sich laut der Frieberger Polizei auf circa 200 Euro. Sie nimmt Hinweise auf den Vorfall unter der Telefonnummer 0821/323-1710 entgegen.