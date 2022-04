In Wulfertshausen werden Yoga und Massage in einem Studio angeboten

Die neue Massagepraxis "Ich bin" von Alexandra Sattelmayer und das Yogastudio "Yogaconcept" von Ingrid Wohlhüter sind in der Radegundisstraße in Wulfertshausen vereint.

Früher war es der Dorfladen, dann der "Bewegungsraum". Nun ist in der Radegundisstraße 1 in Wulfertshausen wieder Leben eingekehrt. Im großen Raum bietet Ingrid Wohlhüter nach wie vor ihre Yogakurse an. Alexandra Sattelmayer hat in den beiden weiteren Zimmern den Wunschort für ihre Massagepraxis für Körper, Geist und Füße gefunden. In den vergangenen Wochen hat die 52-Jährige viel Zeit und Herzblut in ihr "neues Wohlfühl-Zuhause" gesteckt, das sie "Ich bin" nennt.

Alexandra Sattelmayer hat sich mit ihrer eigenen Wohlfühlpraxis „Ich bin“ in Wulfertshausen ihren Traum erfüllt. Foto: Sabine Roth

Mit der Fußreflexzonenmassage baut die Gesundheitsexpertin eine intensive Verbindung zu ihren Kunden und Kundinnen auf und kann damit einiges auf den Weg bringen, wie sie sagt. Man kann sich aber auch bei ihr schröpfen oder nach "Gua Sha" behandeln lassen, was in der traditionellen chinesischen Medizin angewendet wird. Und es sind Gesichtsanwendungen, Ganzkörpermassagen sowie Lymphmassagen mit dem "Ballancer" im Angebot.

Tag der offenen Tür bei Yoga- und Massagestudio in Friedberg-Wulfertshausen

Auf großes Interesse stießen nun die Tage der offenen Tür. Die Räume erstrahlen in natürlichen Farben und mit einem hellen Eichenfußboden. Die beiden Angebote ergänzen sich gut. Man kann sich hier nun "Zeit für sich" nehmen. Lebensfreude und Lebensqualität haben sich beide auf die Fahnen geschrieben, und das möchten sie den Menschen weitergeben. Wohlhüter bietet Hatha-Yoga unter Einbeziehung der ayurvedischen Marma-Lehre an. In den Kursen geht es um Körperübungen, Atem- und Entspannungstechniken, die zu mehr Vitalität, Beweglichkeit und Wohlbefinden führen.

Mehr zur neuen Praxis bei Alexandra Sattelmayer unter ich-bin-reflex.com und zu den Yogastunden bei Ingrid Wohlhüter unter yogaconcept@outlook.de.