Wurde für die Friedberger Kita St. Benno die Feuerwehrzufahrt vergessen?

Plus Der Friedberger Kinderheimverein beantragt einen Nachschuss. Der Stadtrat will jedoch vorher wissen, wer für die Mehrkosten verantwortlich ist.

Mit acht Kindertagesstätten und einem Kinderhort ist der Friedberger Kinderheimverein ein geschätzter Partner der Stadt bei der Betreuung der Mädchen und Buben. Jetzt erntete der Verein aber im Stadtrat Unverständnis mit seinen finanziellen Wünschen.