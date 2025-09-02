Yoga, Pilates und Aquafitness

Der Kneippverein Friedberg bietet ein Programm für alle, die etwas für Gesundheit und Fitness tun wollen. Auch Nicht-Mitglieder sind willkommen. Hier ein Überblick über die Kurse, die nach den Sommerferien beginnen:

Kurse im Kneipp-Treff, Brunnenhof, Bauernbräustraße 4:

Kurse am Montag:

Beckenboden-Gesundheitstraining ab 22. September um 14.15 und 15.30 Uhr. Anmeldung unter 0821/781885.

Bodystyling – Wand-Workout ab 22. September um 16.45 Uhr. Anmeldung unter 0821/781885.

Pilates ab 6. Oktober um 18 Uhr. Anmeldung unter 0163/5428292.

Faszien-Yoga ab 13. Oktober um 19.15 Uhr. Anmeldung unter 0821/707078.

Kurse am Dienstag:

Osteoporose-Gymnastik ab 16. September um 17 Uhr. Anmeldung unter 0821/219 5356.

Yoga - ganz entspannt ab 16. September um 18.15. Anmeldung unter 0821/219 5356.

Kurse am Mittwoch:

Fit auf dem Stuhl ab 15. Oktober um 9 Uhr. Anmeldung unter 0821/707078.

Qigong ab 15. Oktober um 10 Uhr. Anmeldung unter 0821/707078.

Hatha-Yoga ab 24. September um 17.30. Anmeldung unter 0821/602337.

Kurse am Donnerstag:

Pilates für Einsteiger ab 11. September um 19 Uhr. Anmeldung unter 0176/9644674.

Hatha-Yoga ab 18. September um 9 und 10.30 Uhr. Anmeldung unter 0821/2195356.

Qigong ab 16. Oktober um 9 Uhr. Anmeldung unter 0821/707078.

Faszien-Yoga ab 16. Oktober um 18.15. Anmeldung unter 0821/707078.

Kurse am Freitag:

Linedance ab 17. Oktober um 15.45. Anmeldung unter 0821/2484185.

Bunte Gute-Laune-Stunde ab 17. Oktober um 17.15 Uhr. Anmeldung unter 0821/6070789.

Kurse in der Sporthalle über dem Stadtbad, Gymnastikraum I

Kurse am Dienstag:

Männer – Fit von Kopf bis Fuß ab 16. September um 18.30. Anmeldung unter 0821/50897623.

Wirbelsäulengymnastik ab 16. Oktober um 11 Uhr (Anmeldung unter 0821 605679) und um 18.30 Uhr (Anmeldung unter 0821 /50897623).

Kurse am Donnerstag:

Rückenfitness – Wirbelsäulengymnastik ab 16. September um 9.15. Anmeldung unter 0821/781885.

Kurse im Realschulbad:

Kurse am Montag:

Aquafitness - Power & Fun ab 29. September um 20 Uhr. Anmeldung unter 0159/05359840.

Kurse am Dienstag:

Aquafitness - Power & Fun ab 30. September um 20 Uhr. Anmeldung unter 0159/05359840 oder 0821/7290077.

Kurse am Donnerstag:

Aquafitness ab 18. September um 20 Uhr. Anmeldung unter 0177/3429683.

Kurse im Stadtbad:

Kurse am Mittwoch:

Aquafitness ab 1. Oktober um 10.30 und 11.30. Anmeldung unter 0821/6080177.

Kurse am Donnerstag:

Aquafitness ab 2. Oktober um 09.30; 10.30 und 11.30 (Tiefwasser). Anmeldung unter 0821/6080177.

Herbstwanderungen führen am 13. September nach Memmingen zu einer Genusswanderung, am 11. Oktober nach Dachau zur Amperwanderung und am 8. November an die Lechleite nach Stätzling und Wulfertshausen. Es sind Mitglieder wie Nichtmitglieder gerne gesehen.

Vortrage finden ebenfalls statt: Am 24. September um 19 Uhr zum Thema Heilpflanzenkraft im Herbst und am 22. Oktober um 19 Uhr zum Thema Oxymel – Gesunder Kräuterhonig.

Kontakt: Das Büro im Kneipp-Treff im Brunnenhof, Bauernbräustraße 4, Friedberg, Telefon: 0821/2484185 ist ab 16. September am Dienstag und jeden ersten Freitag von 10 bis 12 Uhr geöffnet. (AZ)