Zarte Melodien und strahlende Klänge: 3BA Concert Band gibt Adventskonzert

Die Friedberger Brass Band bringt Musik von Bach bis zur Gegenwart in die Wallfahrtskirche Herrgottsruh. Auf dieses Konzert haben die Musiker besonders lange hingearbeitet.

Ob besinnlich und in sich gekehrt oder festlich und strahlend – die Melodien des Advents eint die Vorfreude auf das Weihnachtsfest. Ein stimmungsvolles Programm mit vorweihnachtlicher Musik aus ganz Europa bringt die Friedberger 3BA Concert Band am Samstag, 17. Dezember, in die Wallfahrtskirche Herrgottsruh. Für die Musikerinnen und Musiker ist es ein ganz besonderes Konzert, denn die Vorbereitungen dafür begannen bereits im ersten Corona-Winter und wurden im Sommer dieses Jahres konkret.

Im Juni begaben sie sich bei hochsommerlichen Temperaturen für ein Wochenende in die renommierten Bauer-Tonstudios in Ludwigsburg, um die Weihnachts-CD „Winter Light“ aufzunehmen. Neben traditioneller Weihnachtsmusik aus Deutschland, Polen, der Schweiz und Wales, haben die Blechbläser und Schlagwerker Werke von Johann Sebastian Bach sowie die Neukomposition „Winter Light“ des Japaners Hitoshi Takahashi eingespielt. Diese gibt zugleich der CD ihren Namen und wird in Friedberg erst zum zweiten Mal überhaupt live aufgeführt.

Internationale Solisten treten beim Konzert der 3BA Concert Band in Friedberg auf

In den Reihen der Friedberger Brass Band haben zahlreiche hochklassige Musikerinnen und Musiker aus nah und fern eine musikalische Heimat gefunden, die zum Teil auch als Solisten im Adventskonzert zu hören sein werden. Der vielfach ausgezeichnete Allgäuer Euphonist Bernd Geser interpretiert in der Wallfahrtskirche etwa das „Adagio“ von Johann Sebastian Bach, das auf dem Concerto in d-Moll von Alessandro Marcello basiert.

Bachs musikalische Universalsprache eint auch ein internationales Trompetenquartett. Es spielen der Österreicher Thomas Oberleitner, die Australierinnen Dee Boyd und Alison Marsh sowie der Litauer Mykolas Pozingis. Alle vier kamen zum Trompetenstudium nach Deutschland und sind zu wichtigen Leistungsträgern der 3BA Concert Band geworden. Sie und alle anderen Bandmitglieder eint ihre Leidenschaft für die Brass-Band-Musik, für die sie das ganze Jahr über einen außergewöhnlichen Einsatz zeigen. Zahlreiche Wochenenden im Jahr verbringen sie daher in Friedberg, um gemeinsam zu proben.

Für dieses Engagement belohnten sich die Musikerinnen und Musiker im Herbst erneut selbst mit dem Sieg bei den Deutschen Brass Band Meisterschaften 2022 in Regensburg. Mit 193 von insgesamt 200 Punkten gelang der 3BA Concert Band der Titelgewinn bereits zum achten Mal in Folge. Mit dem Sieg qualifizierte sich die Brass Band für die Europäischen Meisterschaften, die im Mai 2023 in Malmö, Schweden, stattfinden.

Info: Für das Konzert am Samstag, 17. Dezember, um 19 Uhr in Herrgottsruh können vorab Karten zu 15 Euro bzw. 10 Euro ermäßigt (Schüler und Studenten) unter www.3ba-brass.de reserviert werden. Es gibt eine Abendkasse, Einlass ist ab 18.30 Uhr. (AZ)