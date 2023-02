Ein kaputter Zaun beschäftigt die Polizei in Friedberg-West.

Jemand hat in der Burgpflegerstraße in Friedberg-West einen Zaun aus der Verankerung gerissen und verbogen. Der Vorfall ereignete sich am Freitag. Die Polizei Friedberg bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-1710. (AZ)