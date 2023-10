Zaun in Friedberg angefahren und aus dem Staub gemacht

4000 Euro Schaden entstand bei einer Unfallflucht in Friedberg. Ein Unbekannter hat mit seinem Auto einen Zaun gerammt, sodass das Fundament zweier Pfosten brach.

In der Altdorfstraße in Friedberg fuhr ein bislang Unbekannter mit seinem Fahrzeug einen Zaun an. Die Polizei Friedberg geht davon aus, dass diese Unfallflucht in der Zeit von Montag, 23. Oktober, bis Montag, 30. Oktober, geschah. Am Zaun brach das Fundament zweier Pfosten. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro. Die Polizei Friedberg bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-1710. (AZ)