Zeit ist das wertvollste Geschenk

Menschen geben an Feiertagen wie Ostern immer mehr Geld für Geschenke aus. Neben den Präsenten ist aber auch die Zeit mit der Familie zentral.

Schaut man in die Läden des Landkreises Aichach-Friedberg, wird man vorrangig zu Folgendem motiviert: zum Schlemmen, Genießen und Konsumieren. Viele können sich außerdem auf ein verlängertes Wochenende freuen und dem Alltagsstress zumindest für eine Weile entfliehen. Verkehrt ist daran erst mal nichts. Wem macht es keinen Spaß, durch die Läden zu flanieren, hier und da etwas zu naschen und voller Vorfreude Geschenke zu verpacken. Und hat man dann das perfekte Geschenk gefunden, hat sich der Einkauf gleich doppelt gelohnt.

Der Trend in den Geschäften in Friedberg und Umgebung zeigt: dafür geben die Menschen immer mehr Geld aus. Der Ursprung Osterns, nämlich die Auferstehung Jesu, ist dabei nicht immer im Vordergrund. Kinder wachsen mit dem Osterhasen und der Eiersuche auf und wissen, an diesem Feiertag können sie sich auf das ein oder andere Geschenk freuen. Doch auch die Erwachsenen erfreuen sich zunehmend an kleinen Aufmerksamkeiten. Doch daneben gibt es noch ein weiteres Präsent, welches mit keinem Geld der Welt gekauft werden kann: Zeit mit Familie und Freunden. Ob und wie man dabei die Tradition feiert, bleibt jedem selbst überlassen.