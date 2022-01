Zeugen und Dashcam überführen den Schuldigen

In Friedberg will sich ein Unfallfahrer seiner Verantwortung entziehen. Er kommt jedoch nicht weit.

Am Samstagnachmittag streifte ein Pkw-Fahrer in Friedberg im Vorbeifahren den Außenspiegel eines geparkten Pkw. Der Verursacher hielt an und befestigte die abgerissene Spiegelabdeckung wieder am geparkten Pkw. Als er von einem Unfallzeugen darauf angesprochen wurde, stieg er laut Polizei in sein Fahrzeug ein und flüchtete, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Aufgrund der Angaben des Zeugen und der im geschädigten Fahrzeug verbauten Dashcam konnte der Verursacher ermittelt werden. Gegen diesen läuft nun ein Strafverfahren, für den Schaden in Höhe von ca. 150 Euro wird er aufkommen müssen. (AZ)