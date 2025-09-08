Neue Wirtin übernimmt Zieglerbräu in Friedberg: Das hat Eglantina Syla mit der Gaststätte vor

Die Sitzkissen liegen kaum auf den Stühlen am Marienplatz vor dem Zieglerbräu, schon sitzt dort eine vierköpfige Familie und bestellt zum Mittagessen unter anderem ein Schäufele. „Die Friedberger sind verrückt nach dem Schäufele“, sagt Küchenchef Florian Morina und lacht. Die neue Wirtin des Zieglerbräus am Marienplatz, Eglantina Syla, hat ihn bei ihrem Wechsel von dem Gasthof Unter dem Bogen in Augsburg nach Friedberg mitgenommen. Als neues Team wollen sie dort die bayerische Küche fortführen, nein, „verbessern“, sagt Syla.

Bald soll es im Zieglerbräu in Friedberg am Marienplatz auch eine neue Karte geben

Im Dezember 2020 hatte Ilir Seferi die Traditionswirtschaft nach einer schwierigen Phase übernommen – und das mitten in Corona. Eine richtige Liebesbeziehung zwischen dem Zieglerbräu unter seiner Führung und den Friedbergerinnen und Friedbergern wurde es aber nie. Nun gibt es erneut einen Pächterwechsel. Seit April ist die 32 Jahre alte Eglantina Syla, genannt Tina, bereits in Friedberg. Zum 1. Juli hat sie die alleinige Verantwortung übernommen. Warum das noch nicht groß kommuniziert wurde? „Erst war Altstadtfest, dann Volksfest, dann Urlaubszeit – und wir wollen den Neustart gerne noch größer feiern“, erklärt sie. Geplant ist ein bayerisches Buffet, Bier vom Fass, ein geselliges Zusammenkommen. Der genaue Termin soll bald festgelegt werden.

Der bayerische Charme der Gaststätte am Marienplatz in Friedberg soll auch unter neuer Führung beibehalten werden. Foto: Marina Wagenpfeil

Die gelernte Restaurantfachfrau hat zuvor im Wirtshaus Unter dem Bogen in Augsburg unter der Wirtsfamilie Blösl gearbeitet. So kam auch der Wechsel nach Friedberg zustande. „Beide Gaststätten haben den gleichen Vermieter“, erklärt sie. Dieser hätte sie angesprochen, ob sie nach der Kündigung von Seferi nicht in Friedberg selbst als Wirtin arbeiten wollen würde. Syla sagte zu: „Ich hatte ohnehin immer den Wunsch nach einem eigenen Betrieb, eigentlich in Augsburg, wo ich mich besser in der Gastroszene auskenne, aber in das Zieglerbräu habe ich mich direkt verliebt.“ Auch die Stadt habe sie in der kurzen Zeit ins Herz geschlossen: „Friedberg ist wunderschön.“

Tina und Afrim Syla vom Zieglerbräu waren auch beim Altstadtfest stilvoll gewandet dabei. Foto: Sabine Roth

Derzeit arbeitet sie gemeinsam mit Küchenchef Morina an einer neuen Speisekarte, die noch im September kommen soll. Beide legen viel Wert auf frische Produkte, so weit wie möglich aus der Region. Das soll auch transparent kommuniziert werden. „Wir machen natürlich auch weiterhin bayerische Küche“, versichert Morina und ergänzt mit einem Lachen: „Nur halt besser gekocht.“ Neu auf der Karte wird es einen Sauerbraten geben, auch Vorspeisenplatten sind geplant, vegetarische und vegane Gerichte. Bei einigen Gerichten wird es minimale Preiserhöhungen geben. Gleichzeitig ist eine Mittagskarte mit moderaten Preisen geplant. Besonders viel Herzblut stecken sie in ihre Saisonkarten: „Aktuell haben wir noch Pfifferlinge, bald kommt Kürbis“, sagt der Küchenchef.

Neue Wirtin im Zieglerbräu in Friedberg ist zuversichtlich

Mit einem Punkt möchte Syla zum Start gerne aufräumen, weil ihr immer wieder Gerüchte zu Ohren gekommen sind: „Herr Seferi ist mir natürlich bekannt gewesen, aber wir sind weder verwandt noch enger verbandelt.“ Dass sie kein einfaches Projekt für ihnen Start in die Selbständigkeit gewählt hat, ist ihr bewusst: „Wenn man eine solche traditionelle Gaststätte wie das Zieglerbräu übernimmt, dann braucht man Zeit und Geduld, um die Menschen zu überzeugen.“ Doch sie sehe nach den ersten Wochen schon eine leicht steigende Tendenz – und das stimmt sie zuversichtlich.