Zöllnerinnen und Zöllner fürs Altstadtfest gesucht

TSV und Sportfreunde Friedberg kassieren den Eintritt bei der "Friedberger Zeit". Dieses Jahr schmücken sie sogar die Bierfuizl.

Die Zöllnerinnen und Zöllner haben eine wichtige Aufgabe beim Altstadtfest - das wird dieses Jahr gebührend gewürdigt. Das neue Bierfuizl-Motiv ist ihnen gewidmet, Anton Oberfrank hat es gewohnt liebevoll augenzwinkernd illustriert. Derweil suchen der TSV und die Sporfreunde Ehrenamtliche, die sich für den Dienst an den sechs Einlässen zur Verfügung stellen.

In gut zwei Monaten ist es endlich so weit: Die "Friedberger Zeit“ ist zurück. Fünf Euro beträgt der Eintritt pro Tag, billiger kommt man mit einem Zehn-Tages-Obolus von zehn Euro weg. Kinder bis zwölf Jahre müssen nicht bezahlen. Der Siegelverkauf im Bürgerbüro des Rathauses hat gerade begonnen.

Die Stadt hat für die Festwoche selber wieder die Sportfreude und den TSV Friedberg gemeinsam mit dem Eintreiben des Obolus an den Schlagbäumen betraut. "Oberzöllner“ Wolfgang Schweizer sucht deshalb nach Helferinnen und Helfern, die beim Kassieren des Eintrittspreises mithelfen möchten.

Die Bierfuizl der "Friedberger Zeit" 2023 sind eine Hommage an die Zöllner. Anton Oberfrank hat sie illustriert. Foto: Stadt Friedberg

Das Altstadtfest findet vom 7. bis zum 16. Juli statt und für die gesamte Zeit werden Zöllner gebraucht. Und es macht wirklich viel Spaß, berichtet eine Zöllnerin: "Die Zeit am Friedberger Berg bei der letzten ,Friedberger Zeit' verging wie im Flug und es ist mehr als Abkassieren und Programmhefte verteilen. Einer brauchte ein Pflaster und wir haben ihn gleich zur Ersten-Hilfe-Station gebracht, manche wollten kostenlos hineinkommen und ließen sich dafür unglaublich gute Ausreden einfallen. Andere hatten für ihr Auto keine Einfahrtsgenehmigung.“





Deshalb müsse man als ehrenamtliche Zöllnerin mutig sein und Entscheidungen treffen, vor allem wenn die Oberzöllner einen mal alleine lassen und spontan ein Ständchen zum Geburtstag singen müssen. Man müsse sogar auch als Stadtführerin einspringen, wenn Auswärtige kommen und Fragen zu Friedberg haben. Man ist einfach Mädchen für alles. "Und dursten mussten wir bei der Hitze auch nicht, denn die Eisdiele vom Marienplatz spendierte uns gerne einen Eiskaffee am Schlagbaum.“

Wolfgang Schweizer sagt: "Um diese große Aufgabe bewältigen zu können, setzen wir auf eure Mitarbeit - einerseits im Interesse der Stadt, andererseits natürlich auch im Interesse der Vereine." Alle Zöllnerinnen und Zöllner kassieren in historischen Gewändern. Wenn jemand keines hat, helfen bei der Vermittlung gerne die jeweiligen Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleiter.

Beide Vereine nehmen die Anmeldungen online unter www.sf-friedberg.de bzw. www.tsv-friedberg.de entgegen. Die Oberzöllner werden die Anträge aber auch zusätzlich in Papierform verteilen. Deshalb kann man die nötigen Formulare auch beim Übungsleiter oder bei der Verwaltung der beiden Vereine vor Ort ausfüllen. Mitmachen können alle Mitglieder der beiden Vereine ab 16 Jahren.

Hier kann man sich als Zöllner für das Friedberger Altstadtfest 2023 anmelden

Für den Dienst dürfen die Vereine zehn Prozent der Einnahmen behalten. Die Zöllnerzeiten werden in der zeitlichen Reihenfolge der Anmeldungen vergeben. Wer also seine Wunschzeit und seinen Lieblingsort bekommen will, der sollte sich so schnell wie möglich anmelden. Zu den Details und der vorläufigen Einteilung wann, wer, wo Dienst hat, informieren die Vereine Ende Mai. Wenn noch Stellen frei sein sollten, wird ein zweiter Aufruf gestartet.