Friedberg

vor 48 Min.

Zu hohe Kita-Gebühren in Friedberg? Verwalter eines Kindergartens wehrt sich

In der Diskussion um die steigenden Kita-Gebühren in Friedberg und seinen Ortsteilen bezieht nun ein Träger Stellung, Josef Kirmair, Verwalter der Kita St. Georg in Stätzling.

Von Ute Krogull

Die Gebührenerhöhung in den Friedberger Kindertagesstätten sorgt weiter für Zündstoff. Eltern hatten gegen massive Anstiege um bis zu 70 Prozent protestiert und kritisiert, das nicht transparent sei, wie sich die Kosten zusammensetzen. Ins gleiche Horn stießen die Grünen in der Stadtratssitzung, in der die Erhöhungen genehmigt wurden. Den Vorwurf, dass die Kosten nicht nachvollziehbar sind, wollen die Träger nicht auf sich sitzen lassen. Josef Kirmair, Verwalter der Kita St. Georg in Stätzling, hält nun dagegen und legt Zahlen auf den Tisch.

Der 67-Jährige ist seit acht Jahren ehrenamtlich als Verwalter der Kindertagesstätte tätig. 95 Kinder besuchen die Einrichtung der katholischen Pfarrkirchenstiftung. Zu dem Vorwurf mangelnder Transparenz durch die Grünen-Fraktionschefin Claudia Eser-Schuberth meint er: "Ich empfinde diese Aussage als massive Unterstellung allen Verantwortlichen der Kitas gegenüber."

