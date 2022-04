Zu schnell und ohne Führerschein: 31-jährigem Aichacher droht Ärger

Bitter verläuft für einen 31-jährigen Aichacher eine Geschwindigkeitsmessung in Friedberg. Der Mann ist zu schnell und wird angehalten. Es kommt noch schlimmer.

Nach einer Geschwindigkeitsmessung droht einem 31-jährigen Aichacher doppelter Ärger. Am Sonntagabend gegen 22.45 Uhr führte die Polizei Friedberg in der Aichacher Straße in Friedberg eine Geschwindigkeitsmessung durch.

Aichacher fährt ohne Fahrerlaubnis in Friedberg

Hierbei wurde der 31-Jährige zu schnell gemessen. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass dem Mann im vergangenen Jahr die Fahrerlaubnis wegen eines Alkoholdeliktes entzogen wurde. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Der Geschwindigkeitsverstoß wird laut Polizei erst einmal hinten angestellt. (AZ)