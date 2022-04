Zufahrt zum Friedberger Marienplatz wird gesperrt: "Wohlfühloase" soll entstehen

Palmenbäume und Liegen statt Blech und Pflaster: Die Stadt Friedberg sperrt ab Freitag eine Zufahrt zum Marienplatz. So soll mehr Aufenthaltsqualität entstehen.

Die Durchfahrt am Friedberger Marienplatz zwischen Marienbrunnen und Rathaus wird bis Ende Oktober gesperrt. So will die Stadt mehr Wohlfühlcharakter erzeugen. Damit das gelingt, werden nicht nur Poller die Autos und Fahrräder an dieser Stelle aussperren, sondern man versucht, eine "Wohlfühloase" zu schaffen.

Am Donnerstagmorgen begannen Bauhof-Mitarbeiter, die Poller im Boden zu verankern. laut einer Mitteilung der Stadt sollen außerdem Palmen und Olivenbäumchen aufgestellt werden. Des Weiteren hat der Bauhof Liegen und Sitzbänke angefertigt, die in dem Bereich aufgestellt werden. So sollen die Menschen "das besondere Flair der historischen Altstadt auch dort genießen können".

Sperrung: Zufahrt zum Friedberger Marienplatz nur von Westen möglich

Dadurch ist die Zufahrt auf den Marienplatz künftig von der Ludwigstraße kommend nur noch von der Westseite am Friedberger Berg her möglich. Um den gegenläufigen Verkehrsfluss zu ermöglichen, müssen die beiden Stellplätze an der östlichen Zufahrt demarkiert werden und stehen daher nicht mehr zur Verfügung.

Grundlage für die Maßnahme ist ein Beschluss des Bauausschusses, um gerade im Sommer gefährliche Verkehrssituationen am Marienbrunnen zu vermeiden, die aufgrund der zahlreichen dort spielenden Kinder, Flaneuren oder der zahlreichen Hochzeitsgesellschaften entstehen.

Ob die Sperrung nach dem Probelauf im kommenden Jahr verlängert wird, ist nach der Testphase und den Erfahrungsberichten zu entscheiden. Der Marienplatz ist immer wieder Thema in politischen Gremien. Nicht nur die Grünen beklagen die "Blechwüste" an dieser markanten Stelle. Bürgermeister Roland Eichmann wollte mit einer Machbarkeitsstudie eine Tiefgarage unter dem Areal prüfen lassen; allerdings stellten die Grünen einen Antrag dagegen und sehen hierfür auch Unterstützung anderer Fraktionen.