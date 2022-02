Friedberg

18:30 Uhr

Zug um Zug: Wie sich Schach von anderen Sportarten unterscheidet

Plus Schach gehört in Deutschland zu den Randsportarten. Die Mitglieder des Schachclubs Friedberg sind dennoch fasziniert. Seit Kurzem auch eine junge Frau.

Von Katja Neitemeier

Die Lüftung summt. Sonst ist nichts zu hören. Sechs Menschen sitzen in einem holzvertäfelten Raum und starren auf die Schachbretter vor ihnen. Immer wieder durchbricht ein leises Klacken die Stille. Mal hebt sich ein Arm, eine Figur schabt über das Brett. Wieder ein Klacken. Es ist Freitag Abend, kurz nach acht und es wird ein Blitzschach-Turnier gespielt. Das bedeutet, dass eine Partie insgesamt zehn Minuten dauert. Jede Spielerin und jeder Spieler hat fünf Minuten Zeit, seine Figuren zu setzen. Einmal in der Woche wollen die Mitglieder des Schachclub Friedberg einfach mal den Alltag vergessen. Deswegen treffen sie sich regelmäßig zum Schachspielen in Friedberg-West. Warum Gewinnen dabei Nebensache ist.

