Zwei Autos prallen frontal aufeinander

Ein Pkw kommt in Friedberg auf die Gegenfahrbahn und prallt mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen. Der Sachschaden ist hoch, ein Fahrer wird leicht verletzt.

Auf der Münchner Straße in Friedberg kam es am Dienstag zu einem Verkehrsunfall. Laut Polizei war ein Ford Mondeo von Hügelshart in Richtung Friedberg unterwegs und kam nach der Einmündung 'Am Bahnholz' auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender Mercedes führte noch eine Vollbremsung durch, konnte jedoch einen Frontalzusammenstoß nicht mehr verhindern.

Rettungskräfte und die freiwillige Feuerwehr Friedberg waren im Einsatz. Die beiden Fahrzeugführer kamen leicht verletzt ins Krankenhaus. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 25.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten vom Abschleppdienst abgeschleppt werden. (AZ)