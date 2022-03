Zwei Friedberger siegen bei "Jugend forscht"

Plus Beim Regionalwettbewerb haben Leonie Prillwitz mit ihren Untersuchungen bei Fischen auf Mikroplastik und Tim Knoch mit der Erfindung eines Magnetbesens gepunktet.

Bereits das sechste Mal hat Leonie Prillwitz aus Friedberg beim Wettbewerb " Jugend forscht" teilgenommen - und damit den ersten Preis in der Kategorie Geo- und Raumwissenschaften abgeräumt. Und auch ein weiterer Jungforscher aus Friedberg war erfolgreich.