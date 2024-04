Zwei Krafträder geraten beim Abbiegen aneinander

Bei einem Verkehrsunfall in Friedberg wird ein 61-Jähriger verletzt und muss zur Versorgung ins Krankenhaus.

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei Krafträdern kam es am Freitagabend gegen 17.20 Uhr in Friedberg. Beide Fahrer waren auf der Augsburger Straße unterwegs und wollten auf der Linksabbiegespur in Richtung Friedberger Berg abbiegen. Beim Fahrstreifenwechsel von der Geradeausspur auf den Linksabbiegerstreifen kam es zum Kontakt zwischen den beiden Unfallbeteiligten und ein 61- Jähriger stürzte hierdurch von seiner Maschine.

Wie die Polizei berichtet, wurde er dabei leicht verletzt und anschließend mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Außerdem entstand ein Sachschaden von ca. 1200 Euro an den Motorrädern. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Friedberg zu melden, Tel. 0821/ 323-1710. (AZ)