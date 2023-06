Zwei Männer stürzen durch Dach: Erste Hinweise auf Ursache

Im Fall der Männer, die am Samstag durch ein Dach in Friedberg fielen, hat die Polizei eine erste Spur. Eine Befragung der beiden ist weiterhin nicht möglich.

Die zwei Männer, die am Samstag durch ein Dach in Friedberg fielen, liegen weiterhin in der Uniklinik Augsburg. Beide sind schwer verletzt und nicht ansprechbar, wie das Polizeipräsidium Schwaben Nord auf Anfrage mitteilt. Mittlerweile gibt es jedoch erste Hinweise auf die Ursache des Vorfalls.

Sechs Meter tief fielen die beiden Angestellten einer Dachdeckerfirma. Die Männer bestiegen ein Wellblechdach, um ein darunter liegendes Dach zu begutachten. Dessen Reparatur war laut Polizeiangaben beabsichtigt. Erste Hinweise deuten nun darauf hin, dass Arbeitssicherheitsmaßnahmen nicht eingehalten wurden.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Augsburg laufen, sie steht mit den zuständigen Stellen wie dem Gewerbeaufsichtsamt in Verbindung. Einen Gutachter haben die Beamten bis jetzt nicht beauftragt. Die Dauer der Ermittlungen ist weiterhin nicht absehbar. (bt)