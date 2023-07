Zwei Verkehrsachsen in der Innenstadt werden für fünf Wochen gesperrt

Teile von Münchner Straße und Wiffertshauser Straße sind in den Sommerferien Baustelle. Für Friedberger Anwohner gibt es Ausweichparkplätze – unter einer Bedingung.

Es gleicht einer Operation am offenen Herzen: In den Sommerferien werden Münchner Straße und Wiffertshauser Straße zum Teil gesperrt. Fünf Wochen dauern die Sanierungsarbeiten, zwischen Montag, 7. August, und Freitag, 8. September, müssen Autofahrerinnen und -fahrer umfangreiche Umleitungen in Anspruch nehmen. Auch der Busverkehr ist durch die Sperrungen betroffen.

Konkret sind die Münchner Straße zwischen Ludwigstraße und Frühlingstraße sowie die Wiffertshauser Straße zwischen Ludwigstraße und Ekherstraße für den Durchgangsverkehr nicht befahrbar. Für die rund 15.000 Fahrerinnen und Fahrer, die die Strecke jeden Tag fahren, sind mehrere Umleitungen ausgeschildert. Diese führen über B300, Chippenham-Ring und Bressuire Ring. "Wir haben geschaut, dass wir den Verkehr nicht über Ortsstraßen oder Anliegerstraßen umleiten", erklärt der Abteilungsleiter Sicherheit und Ordnung bei der Stadt, Stefan Kreitmeyr.

In den Sommerferien Straßensperrungen in Friedberg

Der Zeitplan sieht vor, bereits ab dem 4. August ein absolutes Halteverbot in Münchner Straße und Wiffertshauser Straße einzuführen. Ab Beginn der Bauarbeiten am 7. August gilt dieses auch in der Jahnstraße sowie einseitig in der Alois-Sperrer-Straße. In der Jahnstraße ist dies notwendig, da dort mehrere Buslinien durchgeleitet werden. Anwohnerinnen und Anwohner können mit einem Berechtigungsschein hinter der alten Post parken. Bei den Bauarbeiten wird zunächst der Straßenbelag abgefräst, bevor rund drei Wochen an Kanal und Wasserleitung gearbeitet wird. Nach der Asphaltierung werden die Straßen wieder markiert.

Die Sperrungen gelten derweil nur für den Durchgangsverkehr, für Anwohnerinnen und Anwohner bleiben ihre Grundstücke weiterhin erreichbar. Bei Notfällen können Rettungskräfte die gesperrten Straßenabschnitte weiterhin nutzen. Ausnahme sind drei Tage am Ende der Bauarbeiten. Dann muss nämlich die Straße mit einem speziellen Kleber gereinigt werden, der Verkehr nicht zulässt. Wann genau das sein wird, steht noch nicht fest. Die Anwohnerinnen und Anwohner können innerhalb dieses Zeitraums mit Berechtigungsschein Ausweichparkplätze in der Tiefgarage Ost und hinter der alten Post nutzen. Die Gehwege bleiben während der Bauarbeiten frei.

Busverkehr in Friedberg wird vor allem über Jahnstraße umgeleitet

Die Buslinien 200, 201, 202, 203, 204, 205 und 206 werden über die Jahnstraße umgeleitet, die Linien 205 und 206 fahren außerdem im Bereich Wiffertshauser Straße über die Pater-Franz-Reinsch-Straße und die Hermann-Löns-Straße. Die Linie 210 nimmt die Strecke über Joseph-Hohenbleicher-Straße, Afrastraße und Steirer Berg. "Die Routen sind so gewählt, dass keine Verspätungen zu erwarten sind", sagt die Leiterin des städtischen Tiefbauamtes, Sarah Scholtissek. Die Taktungen sollen eingehalten werden.

Bei den Arbeiten handelt es sich zwar um Routine, dennoch bleiben die Verantwortlichen in Sachen Zeitplan auf der Hut. "Erst wenn wir aufgefräst haben, sehen wir, was unter dem Belag ist", betont Bürgermeister Roland Eichmann. Man wisse bei solchen alten Landstraßen nie, was auftaucht. Innerhalb der ersten ein bis zwei Wochen könne man mehr sagen. Falls Anpassungen beim Zeitplan nötig seien, werde rechtzeitig informiert. Mögliche Schleichwege behält die Stadt laut Eichmann im Auge. "Wenn es völlig unerträglich wird, müssten wir überlegen, wie wir reagieren." Eine Option sei in einem solchen Fall das Aufstellen von Anlieger-frei-Schildern. "Wir warten aber erst einmal ab, wie sich die Situation entwickelt."