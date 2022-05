Zwei Verletzte bei Sturz im Kreisverkehr

Die beiden Jugendlichen müssen nach dem Mopedunfall ins Krankenhaus.

Zwei Verletzte meldet die Polizei von einem Unfall, der sich am Freitagabend bei Derching ereignete. Ein 16-jähriger Mopedfahrer war mit seinem 16-jährigen Sozius auf der Kreisstraße AIC 25 in nördlicher Fahrtrichtung unterwegs. An der Umfahrung des Kreisverkehrs geriet er in der Kurve ins Rutschen und schlitterte mit dem Leichtkraftrad in die Leitplanke. Die beiden jungen Männer stürzten und wurden mit mittelschweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. (AZ)