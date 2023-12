Zwischen Hektik und Enttäuschung: So erleben Händler den Friedberger Advent

Plus Der Andrang an den Ständen ist sehr unterschiedlich. Die Betreiber von Muckerls Adventshütte im Archivhof und vom Gewürzstand vor der Kirche erzählen.

Die 50 Stände auf dem Friedberger Advent sind sehr unterschiedlich besucht: Glühwein ist bei den meisten Gästen das Anlaufziel Nummer eins, während Verkäufer von Kunsthandwerk sich nicht so leicht tun. Der Glühweinstand im Archivhof und der Gewürz- und Teestand vor der Jakobskirche sind dafür gute Beispiele. Wie läuft das Geschäft?

Glühwein, Flammkuchen und Spätzle - Muckerls Adventshütte ist bei vielen Besuchern im Archivhof heiß begehrt. Deshalb arbeiten in der Hütte zu Hochzeiten bis zu acht Leute gleichzeitig. Um 17 Uhr herrscht zwar noch nicht der stärkste Andrang, aber selbst jetzt entsteht schon eine kleine Schlange. Die Arbeit läuft auf Hochtouren: Spätzle dampfen, von rechts ruft der Essensausgeber nach Wechselgeld, gebrauchtes Geschirr wird gereinigt, Becher werden zurückgegeben. Tatjana Kokhan belegt die Flammkuchen mal vegetarisch, mal pikant. Die Ukrainerin versteht zwar noch nicht viel Deutsch, für die Arbeitsatmosphäre in der Adventshütte gibt sie jedoch einen Daumen hoch, die Arbeit macht ihr Spaß.