Zwölfjährige bei Unfall verletzt: Auto fährt Mädchen auf Schulweg an

Eine Zwölfjährige wird auf dem Weg zur Schule in Friedberg von einem Auto erfasst. Der Fahrer erkundigt sich nach dem Mädchen, fährt dann aber einfach weiter.

Eine Zwölfjährige wurde am Mittwochvormittag auf dem Weg zur Schule in Friedberg verletzt. Die Schülerin wollte gegen 8.30 Uhr die Bahnhofstraße überqueren. Ein von hinten kommendes Fahrzeug wollte nach links in die Bahnhofstraße abbiegen. Hierbei erfasste das Fahrzeug laut Polizei das Mädchen frontal. Die Zwölfjährige stürzte.

Anschließend erkundigte sich der Fahrer nach dem Befinden der Schülerin und flüchtete im Anschluss. Eine unbekannte Zeugin hielt an, half der Schülerin und fuhr sie zur Schule. Die Schülerin wurde leicht verletzt. Hinweise auf den Fahrzeugführer sind nicht bekannt. (AZ)