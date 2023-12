Friedberger Advent 2023: Öffnungszeiten, Programm und Konzerte beim Weihnachtsmarkt

Bald findet der Friedberger Advent 2023 statt. Hier bekommen Sie die Infos zum Weihnachtsmarkt in Friedberg - rund um Öffnungszeiten, Programm und Konzerte.

Es ist wieder Zeit für Weihnachtsmärkte - so auch in Friedberg. Der dortige Weihnachtsmarkt heißt Friedberger Advent und findet 2023 bereits zum 30. Mal statt. Offiziell öffnet der Friedberger Advent am 5. Dezember und dauert dann bis zum 23. Dezember. Allerdings gibt es bereits in den Tagen davor ab dem 30. November einiges an Programm.

Im Folgenden gibt es alle wichtigen Informationen rund um Öffnungszeiten, Programm und Konzerte beim Friedberger Advent 2023.

Öffnungszeiten beim Friedberger Advent 2023

Zwischen dem 5. und dem 23. Dezember 2023 hat der Friedberger Weihnachtsmarkt zwischen Montag und Sonntag geöffnet - allerdings jeweils zu unterschiedlichen Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag: 16.00 bis 20.30 Uhr

Samstag und Sonntag: 13.00 bis 20.30 Uhr

Zudem gibt es noch zwei besondere Events, an denen die Öffnungszeiten leicht abweichen: Das ist zum einen die lange Kunstnacht am Freitag, 8. Dezember. Hier hat der Weihnachtsmarkt bis 22 Uhr geöffnet. Am Freitag, dem 15. Dezember 2023, findet außerdem die lange Einkaufsnacht im Stadtgebiet und auf dem Markt statt. An diesem Tag hat der Friedberger Weihnachtsmarkt ebenfalls bis um 22 Uhr geöffnet.

Nacht der Sterne, Freitag, 8. Dezember, bis 22 Uhr

Lange Einkaufsnacht , Freitag, 15. Dezember, bis 22 Uhr

Weihnachtsmarkt in Friedberg 2023: Programm beim Friedberger Advent

Offiziell beginnt der Friedberger Advent 2023 am 5. Dezember. Aber auch in den Tagen davor sind schon einige Veranstaltungen geboten. Das ist ein Auszug aus dem Veranstaltungskalender:

Donnerstag, 30. November 2023

16 Uhr: Eröffnung des karitativen Christkindlmarkt

Eröffnung Christbaumverkauf auf dem Markt

Eröffnung "Vronis Kinderbackstube"

Freitag, 1. Dezember 2023

16.30 Uhr: Jugendkapelle Friedberg

Samstag, 2. Dezember 2023

16.30 Uhr: Nikolausbesuch auf dem karitativen Christkindlmarkt

17 Uhr: Einläuten des Advents von den Friedberger Kirchen St. Jakob , Herrgottsruh, Guter Hirte, St. Stefan , Pallotti-Kirche, Neuapostolische Gemeinde

von den Friedberger Kirchen , Herrgottsruh, Guter Hirte, , Pallotti-Kirche, Neuapostolische Gemeinde 17.30 Uhr: Musik auf dem karitativen Christkindlmarkt

18 Uhr: Stadtführung mit Imbiss und Glühwein an der Feuerschale

mit Imbiss und Glühwein an der Feuerschale 19 Uhr: Kammerkonzert im Wittelsbacher Schloss

Sonntag, 3. Dezember 2023

16 Uhr: Friedberger Adventssingen

16.30 Uhr: Nikolausbesuch auf dem karitativen Christkindlmarkt

17 Uhr: Friedberger Kammerorchester

17.30 Uhr: Bläsergruppe Derching

Dienstag, 5. Dezember 2023

16 Uhr: "Friedberger Advent "-Markt öffnet seine Tore

"-Markt öffnet seine Tore 18 Uhr: Musikalischer Auftakt des "Friedberger Advent "-Marktes

Mittwoch, 6. Dezember 2023

16 bis 18 Uhr: Nikolaus im Archivhof

18 Uhr: Nikolausfeier in St. Jakob

19 Uhr: "Bayerisch Blech"

Donnerstag, 7. Dezember 2023

16 Uhr: Beginn der Ausstellung " St. Jakob im Wandel der Zeit - 150 Jahre neue Stadtpfarrkirche"

Freitag, 8. Dezember 2023

18 bis 22 Uhr: "Nacht der Sterne"

Samstag, 9. Dezember 2023

14 bis 16 Uhr: Babsi`s Backstube für Kinder

17 Uhr: Adventliche Stadtführung

18 Uhr: Konzert mit "men in blech" und "abgebrasst"

18.30 Uhr: Bußgottesdienst in der Stadtpfarrkirche St. Jakob

19 Uhr: "Worldwide candle lighting day"

20 Uhr: Musik-Kabarett im Wittelsbacher Schloss

Sonntag, 10. Dezember 2023

10.30 Uhr: Kinderkirche im Pfarrzentrum

14 bis 16 Uhr: Babsi`s Backstube für Kinder

15 Uhr: Führung durch die Fotoausstellung in der Archivgalerie

16 Uhr: Adventskonzert der Schule für Musik

für Musik 16 Uhr: Konzert mit "men in blech" und "abgebrasst"

20 Uhr: Bläser der Berliner Philharmoniker

Montag, 11. Dezember 2023

18 Uhr: Schulblasorchester der Konradin-Realschule

19 Uhr: „Bayerisch Blech“

Dienstag, 12. Dezember 2023

Ab 16 Uhr: "Eiskalte Kunst" - live präsentiert

19.30 Uhr: Sängerverein

Mittwoch, 13. Dezember 2023

Ab 16 Uhr: "Eiskalte Kunst" - Kinder gestalten Eis-Sterne

18 Uhr: Friedberger Jagdhornbläser auf dem Markt

19 Uhr: „Bayerisch Blech“

Donnerstag, 14. Dezember 2023

Ab 16 Uhr: "Eiskalte Kunst" - ein Wunschbogen entsteht

Freitag, 15. Dezember 2023

6 Uhr: Rorate in St. Jakob

Ab 16 Uhr: "Eiskalte Kunst" - live präsentiert

Bis 22 Uhr: Die lange Einkaufsnacht

Samstag, 16. Dezember 2023

16 Uhr: Friedberger Adventssingen "Stern über Bethlehem "

" 16 Uhr: Konzert in St. Jakob mit der 3BA Concert Band, Eintritt frei (Leitung: Corsin Tuor )

mit der 3BA Concert Band, Eintritt frei (Leitung: ) 17 Uhr: Adventliche Stadtführung mit Imbiss und Glühwein an der Feuerschale

mit Imbiss und Glühwein an der Feuerschale 18.30 Uhr: Versöhnungsgottesdienst

Sonntag, 17. Dezember 2023

15 Uhr: Führung durch die Fotoausstellung in der Archivgalerie

16 Uhr: Friedberger Adventssingen „Stern über Bethlehem “

Montag, 18. Dezember 2023

18 Uhr: Lesung die "Heilige Nacht" von Thoma

19 Uhr: Augsburger Bäckerchor vor dem Nordportal von St. Jakob

Mittwoch, 20. Dezember 2023

19 Uhr: "Bayerisch Blech"

19 Uhr: Weihnachtskonzert des Gymnasiums Friedberg

Donnerstag, 21. Dezember 2023

20 Uhr: Konzert mit "Harmonic Brass"

Freitag, 22. Dezember 2023

6 Uhr: Rorate in St. Jakob

Samstag, 23. Dezember 2023

17 Uhr: Adventliche Stadtführung

18 Uhr: Musikalischer Ausklang

20.30 Uhr: Feierliche Lichtermesse zum Abschluss der Adventszeit

Das vollständige Programm gibt es auf der Homepage des Friedberger Advents 2023. Dort finden Sie zu allen Programmpunkten auch ausführliche Beschreibungen.

Konzerte beim Friedberger Advent 2023

Auch in diesem Jahr stehen mehrere Konzerte auf dem Programm des Friedberger Advents. Das sind die musikalischen Darbietungen in der Übersicht: