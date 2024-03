Der Friedberger Bahnhof wird umgebaut: Die Vorarbeiten starten noch 2024

Plus Der Bahnhof wird barrierefrei und erhält eine Unterführung nach Friedberg-Süd. Dafür müssen Bäume gefällt werden und es gibt Einschränkungen im Zugverkehr.

Digitales Stellwerk, Unterführung und neue Bahnsteige – die Deutsche Bahn baut im kommenden Jahr den Friedberger Bahnhof um. Die Stadt möchte im Zuge dessen eine Verbindung vom Bahnsteig zur Luitpoldstraße schaffen. Diese Anbindung für Fußgänger nach Friedberg-Süd wird seit vielen Jahren diskutiert. Bereits in diesem Jahr starten die Vorarbeiten, 2025 geht es dann richtig los. Was ist geplant?

Um die Leistungsfähigkeit auf der Paartal-Linie zu erhöhen, plant die Bahn verschiedene Verbesserungen in Friedberg. Der Umbau erstrecke sich auf den gesamten Bahnhofsbereich, erklärt eine Sprecherin. Ein entscheidender Teil sei der barrierefreie Ausbau. Dafür errichtet der Konzern zwei neue Außenbahnsteige. Der nördliche Bahnsteig auf der Seite der Innenstadt soll durch eine Personenunterführung mit dem südlichen Steig verbunden werden. Rampen und Aufzüge sorgen für Barrierefreiheit. Der bestehende Bahnsteig zwischen den beiden Schienensträngen fällt dafür weg.