Friedberger Gitarristen im Finale von „Jugend musiziert“

Beim 59. Landesentscheid von "Jugend musiziert" in Ingolstadt haben es vier Gitarrenensembles der Friedberger Schule für Musik geschafft, sich für das Finale, das Anfang Juni in Oldenburg stattfinden wird, zu qualifizieren.



Groß war die Freude bei Stefan Schmidt, der drei der Ensembles unterrichtet und auf den Wettbewerb vorbereitet hat. Das Gitarrenquartett der Altersstufe III (Jahrgang 2008/2009) mit Joris Kaiser aus Merching, Vincent Sponagl aus Kissing sowie den beiden Friedberger Gitarristinnen Lilli Hammerl und Enni Vogelhuber gelang ein guter Einstand in diesen Wettbewerb. Im Vorfeld konnten aufgrund der Pandemie viele Proben nicht stattfinden. Generell war die Vorbereitung auf diesen Wettbewerb in diesem Jahr schwierig. Gitarrenlehrer Jakob Schmidt bereitete die vier jungen Gitarristen auf den Wettbewerb vor und zeigte sich über die Leistungen seiner Schützlinge sehr glücklich. In derselben Altersstufe startete zudem ein Gitarrenduo der Friedberger Schule für Musik, Korbinian Möck aus Ried und die Gersthoferin Helena Müller machten es ihren vier Kolleginnen und Kollegen gleich und wurden in ihrer Kategorie in Ingolstadt sogar bayerische Landessieger. Ebenso erging es dem Friedberger Gitarrenduo bestehend aus dem 15-jährigen Jonathan Braun und dem 16-jährigen Jacob Kramer. Die beiden, die in dieser Besetzung schon vor drei Jahren den deutschen Entscheid gewonnen hatten, verdienten sich mit Maximalpunktzahl die Fahrkarte nach Oldenburg. Zudem starteten die beiden noch im Trio mit dem 19-jährigen Cedric Penn aus Friedberg. Auch hier überzeugten die drei Musiker und gewannen den Landeswettbewerb mit Maximalpunktzahl und einem ersten Preis. Wer die erfolgreichen Ensembles live erleben möchte, kann sich auf das Festival Focus Gitarre freuen, dass vom 9. Juni bis 12. Juni im Friedberger Schloss stattfinden wird. Neben hochkarätigen Weltklassemusikern werden auch die Friedberger Nachwuchsgitarristen zu hören sein. Informationen gibt es unter www.focus-gitarre.com.