Kein Glasfaser für Stätzling und Wulfertshausen?

Wie geht es weiter mit dem Glasfaserausbau in Friedberg? Diese Frage lässt sich erst am 27. September final beantworten. Denn dann endet die Nachfragebündelung der Deutschen Glasfaser. Haben bis dahin ein Drittel der Haushalte einen Vertrag mit dem Telekommunikationsunternehmen abgeschlossen, geht der Ausbau in die Planungsphase. Wenn die Nachfrage jedoch nicht groß genug ist, steht Friedberg wieder ohne zeitnahe Glasfaserpläne da. Bei den Plänen in den Stadtteilen Stätzling und Wulfertshausen gab es eine für die Anwohnerinnen und Anwohner dort eine gravierende Planänderung.

Glasfaser: In Stätzling und Wulfertshausen ist die Nachfragebündelung ausgesetzt

Dort wurde die Nachfragebündelung bis auf Weiteres ausgesetzt. Auf Nachfrage erklärt eine Pressesprecherin der Deutschen Glasfaser, dass man sich erst auf die Kernstadt konzentrieren wolle. „Der Plan war ursprünglich anders, doch wir müssen aufgrund der vielen Projekte unsere Kapazitäten bündeln“, erklärt sie weiter. Tatsächlich gab es zu Beginn der Anwerbephase Informationsveranstaltungen nicht nur in Friedberg direkt, sondern auch in Stätzling und Wulfertshausen, die auch gut besucht waren. Nun werden die Projekte getrennt. Die Plakate vor Ort in den Stadtteilen sind inzwischen auch abgehängt. Wie genau der Zeitplan in Stätzling und Wulfertshausen ist, dazu will sich das Unternehmen zum jetzigen Stand nicht äußern. „Wir wollen auch keine falschen Erwartungshaltungen schüren“, sagt die Pressesprecherin.

Auch andernorts musste das Telekommunikationsunternehmen entgegen der ursprünglichen Pläne zurückrudern. In Illertissen etwa wurden die Ausbaupläne auf einen deutlich kleineren Bereich reduziert. Eine erneute Wirtschaftlichkeitsprüfung aufgrund aktueller gesamtwirtschaftlicher Rahmenbedingungen habe ergeben, dass die Kosten für einen eigenwirtschaftlichen Netzausbau in den meisten Ortsteilen das ursprünglich berechnete Budget deutlich überschreiben. Deshalb habe man dort den Ausbau gestoppt, was für großen Unmut gesorgt hat.

Für die Kernstadt in Friedberg sieht es immerhin zum jetzigen Zeitpunkt gut aus, wenn gleich das Ziel von 33 Prozent noch nicht erreicht ist. Stand 18. September haben 28 Prozent der Haushalte einen Vertrag mit der Deutschen Glasfaser abgeschlossen. Für die restlichen Prozente bleiben noch ein paar Tage Zeit. „Wir sind optimistisch, das Ziel zu erreichen“, heißt es vom Unternehmen. Der Vor-Ort-Vertrieb laufe noch bis zum Ende der Nachfragebündelung weiter. Auch der Servicepunkt im Bürgerbüro hat weiterhin dienstags von 10 bis 12 und donnerstags von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Persönliche Beratungstermine können unter 02861/8133398 vereinbart werden.

In der Friedberger Kernstadt läuft die Nachfragebündelung noch bis 27. September

„Mieter und Hauseigentümer entscheiden in den betroffenen Gebieten für sich selbst, für ihren Ort und für die Zukunft“, wird Sebastian Hofmann, Projektleiter bei Deutsche Glasfaser, in einer Mitteilung zitiert. Auch Nachzügler können später – sofern das Glasfasernetz grundsätzlich gebaut wird – noch angeschlossen werden. Dann allerdings müssen diese die Anschlusskosten von derzeit 1500 Euro selbst tragen. Für diejenigen, die im Zuge der Nachfragebündelung einen Vertrag mit der Deutschen Glasfaser abschließen, fallen für den Ausbau und Anschluss an sich keine Kosten an.

Icon vergrößern Plakate der Deutschen Glasfaser hängen keine mehr in Stätzling und Wulferthausen. Dafür macht die Telekom in Stätzling wieder vermehrt Werbung. Foto: Jutta Metzger Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Plakate der Deutschen Glasfaser hängen keine mehr in Stätzling und Wulferthausen. Dafür macht die Telekom in Stätzling wieder vermehrt Werbung. Foto: Jutta Metzger

Der Glasfaserausbau erfolgt eigenwirtschaftlich und nicht im Auftrag der Stadt Friedberg, die sich jedoch für das Projekt ausspricht: „Die Stadt begrüßt alle Maßnahmen, die zu einem Glasfaserleitungsausbau führen. Das ist essenziell für Friedbergs Infrastruktur und damit ein wichtiger Standortfaktor“, teilt die Pressestelle auf Nachfrage mit. Denn auch in Privathaushalten nehmen die digitalen Datenmengen immer weiter zu. Außerdem ist die schnelle Übertragung durch Glasfaser auch ein Argument für Firmenansiedlungen und -erweiterungen. Eine Rückmeldung zu den reduzierten Plänen der Deutschen Glasfaser stand zum Veröffentlichungszeitpunkt noch aus.

Der Ausbau in Friedberg war bereits in der Vergangenheit vertrackt. Im vergangenen Jahr wollte die Telekom mit der Verlegung starten, so lautete zumindest der Plan, der 2022 im Stadtrat vorgestellt wurde. Darin inbegriffen wäre das gesamte Stadtgebiet gewesen. Am Ende kam es anders: Die Telekom konnte den Starttermin nicht einhalten und nun grätscht die Deutsche Glasfaser zumindest in der Kernstadt dazwischen. Was mit den Stadtteilen passiert, ist allerdings weiterhin offen.