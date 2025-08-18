Friedberger Musikanten wieder auf dem Schlern

Die Städtepartnerschaft zwischen Friedberg und Völs am Schlern besteht nun seit 65 Jahren und ein jährlicher Programmpunkt ist die Teilnahme am Völser Kirchtag („Kirta“) im August. Das ist die Bergmesse auf dem Schlern bei der Kassian-Kapelle. Die Friedberger Völs-Freunde, repräsentiert durch das Komitee, sind seit drei Jahrzehnten mit dabei beim Aufstieg und begleitet von Friedberger Musikanten. Diesmal war die Delegation allerdings deutlich kleiner.

Paul Peschke und weitere acht Friedberger Kapellenmitglieder vertraten die Friedberger Farben, dazu „Fips“ Greppmeier junior und Günther Riebel vom Komitee. Bei Traumwetter bestritten die Musiker nicht nur zusammen mit den Völser Kapelle die Messe, sondern spielten traditionell auf dem Rückweg in der Moarbodenhütte auf und bestritten am Sonntag den gut besuchten Frühschoppen auf dem Hofer Alpl. Man feierte ein Wiedersehen mit alten Freunden, insbesondere mit Hans Nössing, der die Friedberger seit vielen Jahren immer wieder begleitet. (pt)

